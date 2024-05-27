Макрон заявил, что Европа не ведет войну против России

Европейская сторона не ведет боевые действия против России и ее граждан. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — заявил Макрон. Его слова передает
Ранее французский глава выступил с заявлением о необходимости всесторонней поддержки Украины странами Европы. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, на которой заявил, что примет французских инструкторов для обучения украинских солдат.
Кроме того, Макрон уверен, что Франция должна быть готова к сдерживанию РФ. Европейцы находятся в опасности, у них недостаточно средств для защиты себя, заявил французский лидер.
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