Макрон заявил, что Европа не ведет войну против России

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Европа не ведет боевые действия против РФ, заявил Макрон Фото:

Европейская сторона не ведет боевые действия против России и ее граждан. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — заявил Макрон. Его слова передает BFMTV.

Ранее французский глава выступил с заявлением о необходимости всесторонней поддержки Украины странами Европы. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, на которой заявил, что примет французских инструкторов для обучения украинских солдат.

Кроме того, Макрон уверен, что Франция должна быть готова к сдерживанию РФ. Европейцы находятся в опасности, у них недостаточно средств для защиты себя, заявил французский лидер.

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Европейская сторона не ведет боевые действия против России и ее граждан. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — заявил Макрон. Его слова передает BFMTV. Ранее французский глава выступил с заявлением о необходимости всесторонней поддержки Украины странами Европы. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, на которой заявил, что примет французских инструкторов для обучения украинских солдат. Кроме того, Макрон уверен, что Франция должна быть готова к сдерживанию РФ. Европейцы находятся в опасности, у них недостаточно средств для защиты себя, заявил французский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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