В мире Европа Макрон заявил, что Европа не ведет войну против России 27 мая 2024 в 21:59 Размер текста - 17 + Европа не ведет боевые действия против РФ, заявил Макрон Фото: Официальный сайт Европарламента Европейская сторона не ведет боевые действия против России и ее граждан. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — заявил Макрон. Его слова передает BFMTV . Ранее французский глава выступил с заявлением о необходимости всесторонней поддержки Украины странами Европы. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, на которой заявил, что примет французских инструкторов для обучения украинских солдат. Кроме того, Макрон уверен, что Франция должна быть готова к сдерживанию РФ. Европейцы находятся в опасности, у них недостаточно средств для защиты себя, заявил французский лидер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Европейская сторона не ведет боевые действия против России и ее граждан. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — заявил Макрон. Его слова передает BFMTV. Ранее французский глава выступил с заявлением о необходимости всесторонней поддержки Украины странами Европы. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел встречу с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, на которой заявил, что примет французских инструкторов для обучения украинских солдат. Кроме того, Макрон уверен, что Франция должна быть готова к сдерживанию РФ. Европейцы находятся в опасности, у них недостаточно средств для защиты себя, заявил французский лидер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям