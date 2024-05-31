Якушев представит политэлитам ХМАО нового главу региона. Инсайд

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Уральский полпред Владимир Якушев представит врио губернатора Югры Руслана Кухарука в Ханты-Мансийске
Уральский полпред Владимир Якушев представит врио губернатора Югры Руслана Кухарука в Ханты-Мансийске Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев представит врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука политэлитам в воскресенье 2 июня. Югорский политбомонд получил сигналы не разъезжаться из Ханты-Мансийска после заседания думы и отставки экс-главы региона Натальи Комаровой, сообщили URA.RU источники в окружном истеблишменте.

«Уральский полпред Якушев представит нового главу ХМАО Кухарука политэлитам в воскресенье. Югорский политбомонд получил сигналы не разъезжаться после заседания думы и отставки экс-губернатора Комаровой. Внупол собирает правительство, депутатов и делегации муниципалитетов 2 июня в 11 часов», — поделился инсайдер.

Кроме мэров и спикеров дум городов и районов в списках также главы городских и сельских поселений. «Похоже, это собрание в выходной — посыл, что работы будет много, в том числе авральной и сверхурочной», — отмечает инсайдер.

В пресс-службу уральского полпредства и департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Участие в мероприятии подтвердили несколько источников в окружном истеблишменте на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Тюмени должны принять отставку Кухарука. Изначально планировалось, что она пройдет 31 мая, но затем ее перенесли на 1 июня.

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев представит врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука политэлитам в воскресенье 2 июня. Югорский политбомонд получил сигналы не разъезжаться из Ханты-Мансийска после заседания думы и отставки экс-главы региона Натальи Комаровой, сообщили URA.RU источники в окружном истеблишменте. «Уральский полпред Якушев представит нового главу ХМАО Кухарука политэлитам в воскресенье. Югорский политбомонд получил сигналы не разъезжаться после заседания думы и отставки экс-губернатора Комаровой. Внупол собирает правительство, депутатов и делегации муниципалитетов 2 июня в 11 часов», — поделился инсайдер. Кроме мэров и спикеров дум городов и районов в списках также главы городских и сельских поселений. «Похоже, это собрание в выходной — посыл, что работы будет много, в том числе авральной и сверхурочной», — отмечает инсайдер. В пресс-службу уральского полпредства и департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Участие в мероприятии подтвердили несколько источников в окружном истеблишменте на условиях анонимности. Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Тюмени должны принять отставку Кухарука. Изначально планировалось, что она пройдет 31 мая, но затем ее перенесли на 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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