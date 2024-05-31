Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев представит врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука политэлитам в воскресенье 2 июня. Югорский политбомонд получил сигналы не разъезжаться из Ханты-Мансийска после заседания думы и отставки экс-главы региона Натальи Комаровой, сообщили URA.RU источники в окружном истеблишменте.
«Уральский полпред Якушев представит нового главу ХМАО Кухарука политэлитам в воскресенье. Югорский политбомонд получил сигналы не разъезжаться после заседания думы и отставки экс-губернатора Комаровой. Внупол собирает правительство, депутатов и делегации муниципалитетов 2 июня в 11 часов», — поделился инсайдер.
Кроме мэров и спикеров дум городов и районов в списках также главы городских и сельских поселений. «Похоже, это собрание в выходной — посыл, что работы будет много, в том числе авральной и сверхурочной», — отмечает инсайдер.
В пресс-службу уральского полпредства и департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Участие в мероприятии подтвердили несколько источников в окружном истеблишменте на условиях анонимности.
Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Тюмени должны принять отставку Кухарука. Изначально планировалось, что она пройдет 31 мая, но затем ее перенесли на 1 июня.
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