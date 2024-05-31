Белоусов раскрыл подробности массированной атаки на Крымский мост

Белоусов: ВС РФ отразили атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS

31 мая 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Российские силы отразили массированную атаку на Крымский мост ракетами ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост 29 мая. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов. «Российские военные позавчера отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS», — сказал Белоусов, передает РИА Новости. Он добавил, что все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. Ранее Белоусов назвал потери ВСУ в мае 2024 года. По его словам, противник утратил более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост 29 мая. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов. «Российские военные позавчера отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS», — сказал Белоусов, передает РИА Новости. Он добавил, что все ракеты были сбиты, в результате чего удалось спасти сотни жизней. Ранее Белоусов назвал потери ВСУ в мае 2024 года. По его словам, противник утратил более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли».