Медведев по пунктам разнес Запад за разрешение ВСУ ударить по России

Медведев: Запад рискует ошибаться в том, что РФ не применит ядерное оружие

31 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

НАТО придется определить, как квалифицировать последствия возможных ответных ударов, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны, которые одобрили применение своего оружия в нанесении Украиной ударов по территории РФ, должны понимать, что их техника будет уничтожаться на территории всех стран, откуда будут происходить атаки. Кроме того, это будет воспринято как участие в войне против России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Новость по теме Байден тайно разрешил ВСУ наносить удары по РФ: чем грозит снятие запрета, о каком оружии идет речь «Первое. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России», — написал Медведев в первом из пунктов о том, что должны знать страны Запада. Его пост опубликован в telegram-канале. Вторым пунктом Медведев отметил, что Россия исходит из того, что все дальнобойное оружие, применяемое Украиной, управляется военными НАТО, что является участием в войне против РФ. В-третьих, альянсу придется определить, как квалифицировать последствия возможных ответных ударов по Вашингтонскому договору, заключил он. В-четвертых, западные страны могут просчитаться в своих расчетах, что Российская Федерация никогда не применит ядерное оружие. Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также одобрил сценарий ударов ВСУ вглубь России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это не повлияет на ход СВО, однако предупредил о возможных ответных мерах с российской стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны, которые одобрили применение своего оружия в нанесении Украиной ударов по территории РФ, должны понимать, что их техника будет уничтожаться на территории всех стран, откуда будут происходить атаки. Кроме того, это будет воспринято как участие в войне против России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Первое. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России», — написал Медведев в первом из пунктов о том, что должны знать страны Запада. Его пост опубликован в telegram-канале. Вторым пунктом Медведев отметил, что Россия исходит из того, что все дальнобойное оружие, применяемое Украиной, управляется военными НАТО, что является участием в войне против РФ. В-третьих, альянсу придется определить, как квалифицировать последствия возможных ответных ударов по Вашингтонскому договору, заключил он. В-четвертых, западные страны могут просчитаться в своих расчетах, что Российская Федерация никогда не применит ядерное оружие. Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также одобрил сценарий ударов ВСУ вглубь России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это не повлияет на ход СВО, однако предупредил о возможных ответных мерах с российской стороны.