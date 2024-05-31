Картаполов пообещал Киеву дать мощный ответ в случае ударов по РФ по совету США

31 мая 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Россия ответит на разрешение Киеву наносить удары по территории страны, заявил Андрей Картаполов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал возможное разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ, заявив, что это не повлияет на ход специальной военной операции. Он предупредил о возможных ответных мерах со стороны России. Новость по теме Байден тайно разрешил ВСУ наносить удары по РФ: чем грозит снятие запрета, о каком оружии идет речь «На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы — прим. URA.RU) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся», — сказал Картаполов РИА Новости. Он добавил, что если США повышают градус эскалации, то Россия ответит. Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России. Такое решение приведет к эскалации конфликта, говорится в материале. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран Североатлантического альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Киеву, по территории РФ. Он добавил, что Британия никогда не ограничивала возможности ударов по России ракетами Storm Shadow. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал возможное разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ, заявив, что это не повлияет на ход специальной военной операции. Он предупредил о возможных ответных мерах со стороны России. «На ходе СВО не скажется никак, они (угрозы — прим. URA.RU) как были, так и останутся. А вот для них угрозы появятся», — сказал Картаполов РИА Новости. Он добавил, что если США повышают градус эскалации, то Россия ответит. Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по территории России. Такое решение приведет к эскалации конфликта, говорится в материале. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран Североатлантического альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, которое поставлялось Киеву, по территории РФ. Он добавил, что Британия никогда не ограничивала возможности ударов по России ракетами Storm Shadow.