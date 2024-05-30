Байден тайно разрешил ВСУ наносить удары по РФ: чем грозит снятие запрета, о каком оружии идет речь

Байден разрешил Киеву наносить удары по России

31 мая 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать вооружение, поставляемое Штатами, для нанесения ударов по территории России. Некоторые американские чиновники беспокоятся, что Украина может поражать военные цели, не связанные со спецоперацией, а само разрешение приведет к «эскалации конфликта». О том, чем грозит снятие запрета на удары по РФ и о каком оружии идет речь — в материале URA.RU. Чем грозит разрешение Байдена Некоторые американские чиновники беспокоятся, что Украина, совершая атаки по российской территории с помощью собственных беспилотников, может поражать военные цели, не связанные с СВО. США дали понять, что Киев должен использовать американское вооружение только для нанесения прямых ударов по российским военным объектам, которые применяются в рамках СВО, но не по гражданской инфраструктуре. Издание Politico назвало данное решение Байдена ошеломляющим в связи с тем, что его администрация заявляла, что обострение ситуации приведет к более прямому вовлечению США в конфликт. По мнению газеты, ухудшение для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте и продвижение ВС РФ заставило американского лидера изменить политику. По данным издания, министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином «жестко настаивал» на использовании американского оружия для нанесения ударов вглубь России. Возможности ВСУ будут усилены и в связи с передачей им многофункциональных истребителей F-16. Скорее всего, они будут применяться как носители крылатых ракет и как средство борьбы с российскими самолетами. Все это может привести к тому, что крайне затруднительным станет боевое применение армейской и оперативно-тактической авиации, а площадки взлета и посадки вертолетов придется либо рассредоточивать, либо отодвигать за пределы 300-500-км полосы. Это же относится и к самолетам оперативно-тактической авиации и аэродромам. Под ударами ракет противника могут оказаться пункты высших звеньев армейского управления, стартовые позиции зенитных ракетных войск, склады с запасами материальных средств, распорядительные и выгрузочные станции. Также удары могут наноситься ВСУ не только по военным целям, но и по инфраструктурным объектам. О каком оружии идет речь Запад готовит Украину для удара по России с воздуха, чтобы предотвратить появление санитарной зоны в Харьковской области. Для этого ВСУ ведутся поставки истребителей F-16, Польша закупает американские ракеты, а Швеция предоставляет самолеты-разведчики. Польша подписала контракт с США на поставки высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения до 1000 километров. К такому оружию, которое может использовать Украина для ударов по РФ, относятся Storm Shadow/SCALP-EG и MGM-140 ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров, Taurus KEPD 350/150 с радиусом боевого применения в 500 километров. Швеция так же разрешила применять свое оружие по российским объектам. При этом у Украины есть БПЛА собственного производства, дальность которых достигает уже 1800 километров. Реакция России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль понимал, что страны Запада разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что НАТО несет ответственность за действия Киева. По ее словам, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса. Экс-советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден заявил, что решение Байдена снять ограничения является безрассудным, но не удивительным. Безумцем американского президента назвала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и призвала искать мира. Такого же мнения придерживается американский миллиардер Дэвид Сакс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать вооружение, поставляемое Штатами, для нанесения ударов по территории России. Некоторые американские чиновники беспокоятся, что Украина может поражать военные цели, не связанные со спецоперацией, а само разрешение приведет к «эскалации конфликта». О том, чем грозит снятие запрета на удары по РФ и о каком оружии идет речь — в материале URA.RU. Некоторые американские чиновники беспокоятся, что Украина, совершая атаки по российской территории с помощью собственных беспилотников, может поражать военные цели, не связанные с СВО. США дали понять, что Киев должен использовать американское вооружение только для нанесения прямых ударов по российским военным объектам, которые применяются в рамках СВО, но не по гражданской инфраструктуре. Издание Politico назвало данное решение Байдена ошеломляющим в связи с тем, что его администрация заявляла, что обострение ситуации приведет к более прямому вовлечению США в конфликт. По мнению газеты, ухудшение для Вооруженных сил Украины ситуации на фронте и продвижение ВС РФ заставило американского лидера изменить политику. По данным издания, министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином «жестко настаивал» на использовании американского оружия для нанесения ударов вглубь России. Возможности ВСУ будут усилены и в связи с передачей им многофункциональных истребителей F-16. Скорее всего, они будут применяться как носители крылатых ракет и как средство борьбы с российскими самолетами. Все это может привести к тому, что крайне затруднительным станет боевое применение армейской и оперативно-тактической авиации, а площадки взлета и посадки вертолетов придется либо рассредоточивать, либо отодвигать за пределы 300-500-км полосы. Это же относится и к самолетам оперативно-тактической авиации и аэродромам. Под ударами ракет противника могут оказаться пункты высших звеньев армейского управления, стартовые позиции зенитных ракетных войск, склады с запасами материальных средств, распорядительные и выгрузочные станции. Также удары могут наноситься ВСУ не только по военным целям, но и по инфраструктурным объектам. Запад готовит Украину для удара по России с воздуха, чтобы предотвратить появление санитарной зоны в Харьковской области. Для этого ВСУ ведутся поставки истребителей F-16, Польша закупает американские ракеты, а Швеция предоставляет самолеты-разведчики. Польша подписала контракт с США на поставки высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения до 1000 километров. К такому оружию, которое может использовать Украина для ударов по РФ, относятся Storm Shadow/SCALP-EG и MGM-140 ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров, Taurus KEPD 350/150 с радиусом боевого применения в 500 километров. Швеция так же разрешила применять свое оружие по российским объектам. При этом у Украины есть БПЛА собственного производства, дальность которых достигает уже 1800 километров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль понимал, что страны Запада разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что НАТО несет ответственность за действия Киева. По ее словам, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса. Экс-советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден заявил, что решение Байдена снять ограничения является безрассудным, но не удивительным. Безумцем американского президента назвала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и призвала искать мира. Такого же мнения придерживается американский миллиардер Дэвид Сакс.