В Челябинске ФСБ вновь задержала экс-директора ЮУ КЖСИ Атаманченко

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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, атаманченко владимир
Владимир Атаманченко вновь оказался под следствием Фото:
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В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-гендиректор одной из крупнейших строительных фирм региона «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко. Об этом сообщил 31 мая источник URA.RU в деловых кругах.

«Была выявлена растрата денежных средств компании и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Расследование ведут сотрудники СКР. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пояснил инсайдер. В пресс-службах силовых ведомств воздерживаются от комментариев.

Это уже вторая «уголовка» для Атаманченко. В сентября 2023 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, сроком на один год, пообещав вернуть все с процентами. Но в нужное время не выполнил обещание.

Суд на экс-директором ЮУ КЖСИ состоялся 9 апреля. Так как Атаманченко загладил причиненный вред, он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Дело в его отношении прекратили.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-гендиректор одной из крупнейших строительных фирм региона «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко. Об этом сообщил 31 мая источник URA.RU в деловых кругах. «Была выявлена растрата денежных средств компании и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Расследование ведут сотрудники СКР. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пояснил инсайдер. В пресс-службах силовых ведомств воздерживаются от комментариев. Это уже вторая «уголовка» для Атаманченко. В сентября 2023 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, сроком на один год, пообещав вернуть все с процентами. Но в нужное время не выполнил обещание. Суд на экс-директором ЮУ КЖСИ состоялся 9 апреля. Так как Атаманченко загладил причиненный вред, он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Дело в его отношении прекратили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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