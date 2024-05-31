В Челябинске ФСБ вновь задержала экс-директора ЮУ КЖСИ Атаманченко

31 мая 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Владимир Атаманченко вновь оказался под следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ФСБ и СК задержали гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-гендиректор одной из крупнейших строительных фирм региона «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко. Об этом сообщил 31 мая источник URA.RU в деловых кругах. «Была выявлена растрата денежных средств компании и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Расследование ведут сотрудники СКР. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пояснил инсайдер. В пресс-службах силовых ведомств воздерживаются от комментариев. Это уже вторая «уголовка» для Атаманченко. В сентября 2023 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, сроком на один год, пообещав вернуть все с процентами. Но в нужное время не выполнил обещание. Суд на экс-директором ЮУ КЖСИ состоялся 9 апреля. Так как Атаманченко загладил причиненный вред, он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Дело в его отношении прекратили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-гендиректор одной из крупнейших строительных фирм региона «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко. Об этом сообщил 31 мая источник URA.RU в деловых кругах. «Была выявлена растрата денежных средств компании и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Расследование ведут сотрудники СКР. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пояснил инсайдер. В пресс-службах силовых ведомств воздерживаются от комментариев. Это уже вторая «уголовка» для Атаманченко. В сентября 2023 года он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он попросил у директора подконтрольной ЮУ КЖСИ организации заем в 10 млн рублей, сроком на один год, пообещав вернуть все с процентами. Но в нужное время не выполнил обещание. Суд на экс-директором ЮУ КЖСИ состоялся 9 апреля. Так как Атаманченко загладил причиненный вред, он отделался судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей. Дело в его отношении прекратили.