Суд закрыл третью фабрику, поставлявшую еду «Жизньмарту»

31 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Кировский райсуд принял решение о временном закрытии фабрики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельности еще одного поставщика «Жизньмарта» после массового отравления клиентов, передает корреспондент URA.RU. Накануне были закрыты две фабрики в Березовском и Екатеринбурге. В этот раз претензии Роспотребнадзора появились к индивидуальному предпринимателю Максиму Яровикову. Против него завели дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Его фабрика не работает с 21 мая, через пару дней ее опечатали. Там, по словам сотрудника ведомства, нашли бактерии БГКП. Бизнесмен признал вину частично, призвал суд ограничиться штрафом. «Мы провели генеральную уборку, устранили ряд нарушений, уведомили об этом Роспотребнадзора», — пояснил Яровиков. Его адвокат добавил, что на предприятии убирались каждый день, а сколы на напольной плитке устранены (в качестве доказательства в суд предоставили фото). «Нас обвиняют в том, что мы не предоставили им документацию, которую у нас никто не запрашивал», — добавил защитник. Сотрудник Роспотребнадзора парировала: «Когда мы выходили на предприятие, то нарушение еще оставались. То, что нам сейчас показывают фото, не говорит, что нарушения действительно были устранены. В настоящее время, от фабрики может исходить опасность, не факт, что там все обеспечено надлежащим образом, лабораторные исследования не проведены». Срок, на которой нужно закрыть фабрику, во время процесса не запрашивался. Решение принял суд. «30 суток», — озвучила судья Резеда Каримова. 30 мая Березовский городской суд наложил временный запрет на деятельность ИП Луизы Гумаровой. Работа ее фабрики приостановлена на 35 суток (исчисляется с 24 мая). Адвокат Георгий Краснов, защищавший предприятие, говорил, что все нарушения, выявленные на точке, устранены. В этот же день суд в Екатеринбурге закрыл на 30 дней фабрику ИП Михаила Курмачева. О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. После этого владелец сети Иван Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Поставщики «Жизньмарта» подверглись массовым проверкам санврачей — некоторые из них вскоре отказались сотрудничать с сетью. Всю актуальную информацию о случившемся агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельности еще одного поставщика «Жизньмарта» после массового отравления клиентов, передает корреспондент URA.RU. Накануне были закрыты две фабрики в Березовском и Екатеринбурге. В этот раз претензии Роспотребнадзора появились к индивидуальному предпринимателю Максиму Яровикову. Против него завели дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Его фабрика не работает с 21 мая, через пару дней ее опечатали. Там, по словам сотрудника ведомства, нашли бактерии БГКП. Бизнесмен признал вину частично, призвал суд ограничиться штрафом. «Мы провели генеральную уборку, устранили ряд нарушений, уведомили об этом Роспотребнадзора», — пояснил Яровиков. Его адвокат добавил, что на предприятии убирались каждый день, а сколы на напольной плитке устранены (в качестве доказательства в суд предоставили фото). «Нас обвиняют в том, что мы не предоставили им документацию, которую у нас никто не запрашивал», — добавил защитник. Сотрудник Роспотребнадзора парировала: «Когда мы выходили на предприятие, то нарушение еще оставались. То, что нам сейчас показывают фото, не говорит, что нарушения действительно были устранены. В настоящее время, от фабрики может исходить опасность, не факт, что там все обеспечено надлежащим образом, лабораторные исследования не проведены». Срок, на которой нужно закрыть фабрику, во время процесса не запрашивался. Решение принял суд. «30 суток», — озвучила судья Резеда Каримова. 30 мая Березовский городской суд наложил временный запрет на деятельность ИП Луизы Гумаровой. Работа ее фабрики приостановлена на 35 суток (исчисляется с 24 мая). Адвокат Георгий Краснов, защищавший предприятие, говорил, что все нарушения, выявленные на точке, устранены. В этот же день суд в Екатеринбурге закрыл на 30 дней фабрику ИП Михаила Курмачева. О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 горожан. После этого владелец сети Иван Зайченко пообещал горожанам выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. Поставщики «Жизньмарта» подверглись массовым проверкам санврачей — некоторые из них вскоре отказались сотрудничать с сетью. Всю актуальную информацию о случившемся агентство собирает в отдельном сюжете.