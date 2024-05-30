Суд закрыл предприятие на 35 дней Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Березовский городской суд (Свердловская область) приостановил деятельность одного из поставщиков «Жизньмарта» после массового отравления потребителей. Пока шло заседание, владелец сети Иван Зайченко заявил, что прекращает сотрудничество с фабрикой, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Претензии Роспотребнадзора появились к индивидуальному предпринимателю Луизе Гумаровой. В отношении нее составили протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Самой Гумаровой в суде не было, интересы фабрики представлял технолог Роман Родин.

Когда в СМИ появилась информация о начале судебного процесса, Зайченко сделал в своем telegram-канале заявление о разрыве сотрудничества с Гумаровой. «Мы знаем, кто там конечный владелец. Какие бы он юридические лица ни делал, какие бы новые адреса для фабрик ни открывал, духу его в „Жизньмарте“ не будет», — написал бизнесмен в telegram-канале.

На фабрике Гумаровой санврачи выявили несколько нарушений: один из туалетов для персонала располагался в моечной зоне, личные вещи сотрудников хранились вместе с санитарной одеждой, в ларе хранения полуфабрикатов мясного цеха был неисправен термометр, на разделочном инвентаре и внутрицеховой таре отсутствовала маркировка, у фарша не было техдокументации и ряд других. По словам адвоката Георгия Краснова, который защищает фабрику, все недочеты были устранены.

Представитель Роспотребнадзора Татьяна Киселева просила в суде приостановить работу поставщика. «Установлено, что работники фабрики уже были заражены и являлись носителями сальмонеллы и стафилококка. После этого зараженная продукция поступила в торговые точки», — сообщила она. И попросила закрыть фабрику на 30 дней.

«Ваша честь, мы не просим вас прекратить дело за отсутствием состава преступления. Мы признаем объем вменяемых нарушений. Мы просим сейчас ограничиться штрафом, поскольку все нарушения устранены. Можно закрыть фабрику на 90 суток, но устранять уже нечего — все устранено. Предприятие будет подконтрольно Роспотребнадзору», — отметил адвокат Георгий Краснов. Он добавил, что никаких инфекций в продукции поставщика не обнаружено, сотрудники здоровы (есть отрицательные тесты), поэтому законных оснований для приостановки деятельности фабрики нет.

Суд, приняв доводы сторон, принял решение о временном закрытии предприятия. «Постановляю: признать Гумарову виновной и наложить административное приостановление объекта на 35 суток. Срок наказание исчислять с 24 мая», — озвучил судья Юрий Большаков.

О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. По данным санврачей, вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса выявлены у 18 горожан. После этого Зайченко пообещал выплатить по миллиону рублей каждому заразившемуся клиенту. А поставщики подверглись проверкам санврачей — многие отказались сотрудничать с сетью. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Фото: Сергей Бодров