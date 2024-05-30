В Екатеринбурге закрыли еще одного поставщика «Жизньмарта»

31 мая 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Предприятие закрыли на 30 дней Фото: Сергей Дианов © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл на 30 дней фабрику Михаила Курмачева, поставлявшую продукцию «Жизньмарту», где массово отравились жители. Предприятие стало вторым в списке закрытых после инцидента, передает корреспондент URA.RU. На фабрике Курмачева сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения. Какие именно — сейчас неизвестно. Суд о закрытии производства прошел 30 мая. Согласно сервису СБИС, предприятие находится в Екатеринбурге. Основным видом деятельности компании, которая действует с июля 2023 года, является производство пищевых продуктов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в суд, РПН и «Жизньмарт». В инстанции и магазине не ответили на запрос, а в надзорном ведомстве воздержались от комментариев. Первого поставщика сети под Екатеринбургом закрыли на 35 дней. В суде владельца фабрики Луизы Гумаровой не было, интересы предпринимателя представлял технолог Роман Родин, который позже провел экскурсию по фабрике, чтобы доказать устранение нарушений. По его словам, главной претензией у санврачей была в том, что у фабрики не было журнала, в котором фиксируются показатели температуры камеры готовой продукции. О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. По данным санврачей, вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса выявлены у 18 горожан. После этого владелец франшизы Иван Зайченко пообещал выплатить по миллиону рублей каждому заразившемуся клиенту. А поставщики подверглись проверкам — многие отказались сотрудничать с сетью. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл на 30 дней фабрику Михаила Курмачева, поставлявшую продукцию «Жизньмарту», где массово отравились жители. Предприятие стало вторым в списке закрытых после инцидента, передает корреспондент URA.RU. На фабрике Курмачева сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения. Какие именно — сейчас неизвестно. Суд о закрытии производства прошел 30 мая. Согласно сервису СБИС, предприятие находится в Екатеринбурге. Основным видом деятельности компании, которая действует с июля 2023 года, является производство пищевых продуктов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в суд, РПН и «Жизньмарт». В инстанции и магазине не ответили на запрос, а в надзорном ведомстве воздержались от комментариев. Первого поставщика сети под Екатеринбургом закрыли на 35 дней. В суде владельца фабрики Луизы Гумаровой не было, интересы предпринимателя представлял технолог Роман Родин, который позже провел экскурсию по фабрике, чтобы доказать устранение нарушений. По его словам, главной претензией у санврачей была в том, что у фабрики не было журнала, в котором фиксируются показатели температуры камеры готовой продукции. О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. По данным санврачей, вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса выявлены у 18 горожан. После этого владелец франшизы Иван Зайченко пообещал выплатить по миллиону рублей каждому заразившемуся клиенту. А поставщики подверглись проверкам — многие отказались сотрудничать с сетью. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.