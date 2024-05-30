30 мая 2024

В Екатеринбурге закрыли еще одного поставщика «Жизньмарта»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отравление в МОУ СОШ 184: столовая. Екатеринбург, кухня, столовая
Предприятие закрыли на 30 дней Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл на 30 дней фабрику Михаила Курмачева, поставлявшую продукцию «Жизньмарту», где массово отравились жители. Предприятие стало вторым в списке закрытых после инцидента, передает корреспондент URA.RU.

На фабрике Курмачева сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения. Какие именно — сейчас неизвестно. Суд о закрытии производства прошел 30 мая.

Согласно сервису СБИС, предприятие находится в Екатеринбурге. Основным видом деятельности компании, которая действует с июля 2023 года, является производство пищевых продуктов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в суд, РПН и «Жизньмарт». В инстанции и магазине не ответили на запрос, а в надзорном ведомстве воздержались от комментариев.

Первого поставщика сети под Екатеринбургом закрыли на 35 дней. В суде владельца фабрики Луизы Гумаровой не было, интересы предпринимателя представлял технолог Роман Родин, который позже провел экскурсию по фабрике, чтобы доказать устранение нарушений. По его словам, главной претензией у санврачей была в том, что у фабрики не было журнала, в котором фиксируются показатели температуры камеры готовой продукции.

О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. По данным санврачей, вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса выявлены у 18 горожан. После этого владелец франшизы Иван Зайченко пообещал выплатить по миллиону рублей каждому заразившемуся клиенту. А поставщики подверглись проверкам — многие отказались сотрудничать с сетью. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кировский райсуд Екатеринбурга закрыл на 30 дней фабрику Михаила Курмачева, поставлявшую продукцию «Жизньмарту», где массово отравились жители. Предприятие стало вторым в списке закрытых после инцидента, передает корреспондент URA.RU. На фабрике Курмачева сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения. Какие именно — сейчас неизвестно. Суд о закрытии производства прошел 30 мая. Согласно сервису СБИС, предприятие находится в Екатеринбурге. Основным видом деятельности компании, которая действует с июля 2023 года, является производство пищевых продуктов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в суд, РПН и «Жизньмарт». В инстанции и магазине не ответили на запрос, а в надзорном ведомстве воздержались от комментариев. Первого поставщика сети под Екатеринбургом закрыли на 35 дней. В суде владельца фабрики Луизы Гумаровой не было, интересы предпринимателя представлял технолог Роман Родин, который позже провел экскурсию по фабрике, чтобы доказать устранение нарушений. По его словам, главной претензией у санврачей была в том, что у фабрики не было журнала, в котором фиксируются показатели температуры камеры готовой продукции. О массовой вспышке отравлений после посещения екатеринбургских точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. По данным санврачей, вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса выявлены у 18 горожан. После этого владелец франшизы Иван Зайченко пообещал выплатить по миллиону рублей каждому заразившемуся клиенту. А поставщики подверглись проверкам — многие отказались сотрудничать с сетью. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...