Военный аналитик: НАТО строит базы для хранения оружия возле границы РФ

31 мая 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

НАТО хочет дестабилизировать обстановку в РФ с помощью ударов по Крымскому мосту, сказал Владимир Прохватилов Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО выстраивают транспортную инфраструктуру и базы для хранения оружия в рамках подготовки к военному противостоянию с Россией. Также проводятся попытки дестабилизировать обстановку во власти РФ. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Сразу после операции „Крым-Наш“ американский политолог, основатель и бывший директор частной разведывательно-аналитической организации Stratfor Джордж Фридман написал, что НАТО удерживает от прямого конфликта с Россией только лишь отсутствие транспортной инфраструктуры и соответствующих баз хранения. Сейчас они близки к их созданию. Необходимая инфраструктура уже есть на Сувалкском направлении (территория вдоль границы между Литвой, Польшей и Калининградской областью). Там скоростные авто и железные дороги военного назначения», — сказал Владимир Прохватилов. Он отметил, что для Запада важно нанести удар, который может дестабилизировать ситуацию в российских военно-политических верхах. «Начало военного конфликта с НАТО может быть лишь в состоянии хаотизации России. Они наращивают давление на РФ, наносят удары по нашим стратегическим объектам. Так прошла репетиция атаки по Крымскому мосту. Десять ракет ATACMS были запущены, но сбиты. Если вспомнить перехваченный разговор германских генералов, они говорили о том, что нужно 20 ракет. То есть разрушение Крымского моста, по их предположению, может вызвать дезорганизацию во властной вертикали РФ. Этого не будет. Просто нужно еще усилить систему ПВО Крымского моста», — подчеркнул военный аналитик. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, она находится на промежуточном этапе подготовки. Глава венгерского МИД Петер Сийярто, отметил, что есть время предотвратить подобный исход. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО выстраивают транспортную инфраструктуру и базы для хранения оружия в рамках подготовки к военному противостоянию с Россией. Также проводятся попытки дестабилизировать обстановку во власти РФ. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине и в мире, Владимир Прохватилов. «Сразу после операции „Крым-Наш“ американский политолог, основатель и бывший директор частной разведывательно-аналитической организации Stratfor Джордж Фридман написал, что НАТО удерживает от прямого конфликта с Россией только лишь отсутствие транспортной инфраструктуры и соответствующих баз хранения. Сейчас они близки к их созданию. Необходимая инфраструктура уже есть на Сувалкском направлении (территория вдоль границы между Литвой, Польшей и Калининградской областью). Там скоростные авто и железные дороги военного назначения», — сказал Владимир Прохватилов. Он отметил, что для Запада важно нанести удар, который может дестабилизировать ситуацию в российских военно-политических верхах. «Начало военного конфликта с НАТО может быть лишь в состоянии хаотизации России. Они наращивают давление на РФ, наносят удары по нашим стратегическим объектам. Так прошла репетиция атаки по Крымскому мосту. Десять ракет ATACMS были запущены, но сбиты. Если вспомнить перехваченный разговор германских генералов, они говорили о том, что нужно 20 ракет. То есть разрушение Крымского моста, по их предположению, может вызвать дезорганизацию во властной вертикали РФ. Этого не будет. Просто нужно еще усилить систему ПВО Крымского моста», — подчеркнул военный аналитик. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, она находится на промежуточном этапе подготовки. Глава венгерского МИД Петер Сийярто, отметил, что есть время предотвратить подобный исход.