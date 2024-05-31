Путин подписал указ о назначении Федорищева

Путин назначил Федорищева врио губернатора Самарской области
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Вячеслав Федорищев стал врио губернатора Самарской области Фото:

Новым врио губернатора Самарской области стал Вячеслав Федорищев. Такой указ подписал российский президент Владимир Путин.

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«Назначить Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного главой региона», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов.

Также Путин принял отставку Дмитрия Азарова, бывшего главы области. Экс-губернатор подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты. Подробная биография нового врио губернатора — в материале URA.RU.

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Новым врио губернатора Самарской области стал Вячеслав Федорищев. Такой указ подписал российский президент Владимир Путин. «Назначить Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного главой региона», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Также Путин принял отставку Дмитрия Азарова, бывшего главы области. Экс-губернатор подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты. Подробная биография нового врио губернатора — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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