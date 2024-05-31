Путин подписал указ о назначении Федорищева

Путин назначил Федорищева врио губернатора Самарской области

31 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Вячеслав Федорищев стал врио губернатора Самарской области Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Новым врио губернатора Самарской области стал Вячеслав Федорищев. Такой указ подписал российский президент Владимир Путин. Новость по теме Почему Путин доверил Самару человеку Белоусова и Чемезова «Назначить Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного главой региона», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов . Также Путин принял отставку Дмитрия Азарова, бывшего главы области. Экс-губернатор подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты. Подробная биография нового врио губернатора — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым врио губернатора Самарской области стал Вячеслав Федорищев. Такой указ подписал российский президент Владимир Путин. «Назначить Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного главой региона», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Также Путин принял отставку Дмитрия Азарова, бывшего главы области. Экс-губернатор подчеркнул, что основные цели, поставленные перед ним и жителями региона, были достигнуты. Подробная биография нового врио губернатора — в материале URA.RU.