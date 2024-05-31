Появилось видео с возвращением пленных российских солдат домой

Россия вернула с украинского плена 75 военных. Кадры с возвращением опубликовал Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. РФ вернула из украинского плена 75 наших военнослужащих, на Украину вернулись 75», — подписал видео Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Военные рассказали, что очень ждали этого дня. Они поблагодарили всех, кто помог вернуться на родину.
Бывшие пленные будет доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения и реабилитации, передает МК.RU. В каких условиях приходится жить российским военнопленным на Украине, и как к ним там относятся — в материале URA.RU.
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Россия вернула с украинского плена 75 военных. Кадры с возвращением опубликовал Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. РФ вернула из украинского плена 75 наших военнослужащих, на Украину вернулись 75», — подписал видео Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Военные рассказали, что очень ждали этого дня. Они поблагодарили всех, кто помог вернуться на родину. Бывшие пленные будет доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения и реабилитации, передает МК.RU. В каких условиях приходится жить российским военнопленным на Украине, и как к ним там относятся — в материале URA.RU.