Появилось видео с возвращением пленных российских солдат домой

Депутат Саралиев показал видео возвращения из плена ВСУ 75 бойцов ВС РФ

31 мая 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 75 на 75 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вернула с украинского плена 75 военных. Кадры с возвращением опубликовал Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. РФ вернула из украинского плена 75 наших военнослужащих, на Украину вернулись 75», — подписал видео Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале . В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Военные рассказали, что очень ждали этого дня. Они поблагодарили всех, кто помог вернуться на родину. Бывшие пленные будет доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения и реабилитации, передает МК.RU . В каких условиях приходится жить российским военнопленным на Украине, и как к ним там относятся — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия вернула с украинского плена 75 военных. Кадры с возвращением опубликовал Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. РФ вернула из украинского плена 75 наших военнослужащих, на Украину вернулись 75», — подписал видео Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Военные рассказали, что очень ждали этого дня. Они поблагодарили всех, кто помог вернуться на родину. Бывшие пленные будет доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения и реабилитации, передает МК.RU. В каких условиях приходится жить российским военнопленным на Украине, и как к ним там относятся — в материале URA.RU.