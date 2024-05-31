«Коммерсант»: самарский экс-губернатор Азаров не получил предложений о работе

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Дмитрий Азаров стал главой Самарской области в 2018 году Фото:

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не получил новых предложений по работе. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве региона.

«Дмитрий Азаров, объявивший сегодня об отставке, пока не получил новых предложений о работе. По словам собеседника, Азаров до последнего пытался сохранить пост главы региона», — говорится в материале.

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Азаров заявил, что уходит с поста губернатора 31 мая. Он поблагодарил жителей региона за совместную работу и поддержку. Его биография, и как он управлял областью — в материале URA.RU.

Губернатором он стал в 2018 году. По словам Азарова, за годы работы удалось возвести сотни соцобъектов, разбить парки, набережные и скверы в каждом городе на Волге, передает 360.ru.

После отставки Азарова врио губернатора области стал Вячеслав Федорищев. Такой указ подписал Владимир Путин.

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Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не получил новых предложений по работе. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве региона. «Дмитрий Азаров, объявивший сегодня об отставке, пока не получил новых предложений о работе. По словам собеседника, Азаров до последнего пытался сохранить пост главы региона», — говорится в материале. Азаров заявил, что уходит с поста губернатора 31 мая. Он поблагодарил жителей региона за совместную работу и поддержку. Его биография, и как он управлял областью — в материале URA.RU. Губернатором он стал в 2018 году. По словам Азарова, за годы работы удалось возвести сотни соцобъектов, разбить парки, набережные и скверы в каждом городе на Волге, передает 360.ru. После отставки Азарова врио губернатора области стал Вячеслав Федорищев. Такой указ подписал Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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