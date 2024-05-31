Депутат Рады Гончаренко*: военные инструкторы из Франции едут на Украину

31 мая 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Французские военные уже отправились на Украину, заявил Алексей Гончаренко* Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источники. «Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Больше никакой информации он не привел. Ранее Reuters сообщало, что президента Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Оно может касаться отправки военных инструкторов на Украину. Однако ряд стран Евросоюза выступает против такой идеи. Например, Финляндия. Гендиректор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела заявил, что такая инициатива не вызывает большого энтузиазма, передает «Ридус». *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источники. «Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Больше никакой информации он не привел. Ранее Reuters сообщало, что президента Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Оно может касаться отправки военных инструкторов на Украину. Однако ряд стран Евросоюза выступает против такой идеи. Например, Финляндия. Гендиректор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела заявил, что такая инициатива не вызывает большого энтузиазма, передает «Ридус». *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов