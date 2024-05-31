Депутат Рады Гончаренко*: военные инструкторы из Франции едут на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военные, оружие, снайпер, война, выстрел, nato, солдат, армия сша, солдаты нато
Французские военные уже отправились на Украину, заявил Алексей Гончаренко* Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источники.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Больше никакой информации он не привел.

Ранее Reuters сообщало, что президента Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Оно может касаться отправки военных инструкторов на Украину. Однако ряд стран Евросоюза выступает против такой идеи.

Например, Финляндия. Гендиректор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела заявил, что такая инициатива не вызывает большого энтузиазма, передает «Ридус».

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источники. «Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Больше никакой информации он не привел. Ранее Reuters сообщало, что президента Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Оно может касаться отправки военных инструкторов на Украину. Однако ряд стран Евросоюза выступает против такой идеи. Например, Финляндия. Гендиректор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела заявил, что такая инициатива не вызывает большого энтузиазма, передает «Ридус». *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...