Депутат Рады Гончаренко*: военные инструкторы из Франции едут на Украину

Группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источники.
«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Больше никакой информации он не привел.
Ранее Reuters сообщало, что президента Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Оно может касаться отправки военных инструкторов на Украину. Однако ряд стран Евросоюза выступает против такой идеи.
Например, Финляндия. Гендиректор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела заявил, что такая инициатива не вызывает большого энтузиазма, передает «Ридус».
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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