Спецборт авиации доставил в Россию 75 бойцов, освобожденных из плена

В России 31 мая приземлился спецборт военно-транспортной авиации, который вернул 75 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Обмен ожидался четыре месяца из-за того, что Киев затягивал процесс переговоров., сообщают «Известия».
«Обмен военнопленными с украинской стороной по формуле „75 на 75“ состоялся 31 мая. Российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов» — cообщают «Известия».
Издание уточняет, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Они возвращаются в части и желают вернуться домой.
Ранее появилось видео с возвращением пленных российских солдат. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. URA.RU подготовило главные факты о СВО к вечеру 31 мая в расширенном материале.
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