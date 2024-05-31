31 мая 2024

Спецборт авиации доставил в Россию 75 бойцов, освобожденных из плена

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, грузовой самолет, ил-76, ил-76мд
Обмен состоялся по формуле «75 на 75» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России 31 мая приземлился спецборт военно-транспортной авиации, который вернул 75 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Обмен ожидался четыре месяца из-за того, что Киев затягивал процесс переговоров., сообщают «Известия».

«Обмен военнопленными с украинской стороной по формуле „75 на 75“ состоялся 31 мая. Российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов» — cообщают «Известия».

Издание уточняет, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Они возвращаются в части и желают вернуться домой.

Ранее появилось видео с возвращением пленных российских солдат. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. URA.RU подготовило главные факты о СВО к вечеру 31 мая в расширенном материале.

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В России 31 мая приземлился спецборт военно-транспортной авиации, который вернул 75 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Обмен ожидался четыре месяца из-за того, что Киев затягивал процесс переговоров., сообщают «Известия». «Обмен военнопленными с украинской стороной по формуле „75 на 75“ состоялся 31 мая. Российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов» — cообщают «Известия». Издание уточняет, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Они возвращаются в части и желают вернуться домой. Ранее появилось видео с возвращением пленных российских солдат. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. URA.RU подготовило главные факты о СВО к вечеру 31 мая в расширенном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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