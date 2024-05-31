Спецборт авиации доставил в Россию 75 бойцов, освобожденных из плена

01 июня 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Обмен состоялся по формуле «75 на 75» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России 31 мая приземлился спецборт военно-транспортной авиации, который вернул 75 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Обмен ожидался четыре месяца из-за того, что Киев затягивал процесс переговоров., сообщают «Известия». «Обмен военнопленными с украинской стороной по формуле „75 на 75“ состоялся 31 мая. Российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов» — cообщают «Известия». Издание уточняет, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Они возвращаются в части и желают вернуться домой. Ранее появилось видео с возвращением пленных российских солдат. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. URA.RU подготовило главные факты о СВО к вечеру 31 мая в расширенном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 31 мая приземлился спецборт военно-транспортной авиации, который вернул 75 военнослужащих РФ, освобожденных из украинского плена. Обмен ожидался четыре месяца из-за того, что Киев затягивал процесс переговоров., сообщают «Известия». «Обмен военнопленными с украинской стороной по формуле „75 на 75“ состоялся 31 мая. Российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов» — cообщают «Известия». Издание уточняет, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Они возвращаются в части и желают вернуться домой. Ранее появилось видео с возвращением пленных российских солдат. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. URA.RU подготовило главные факты о СВО к вечеру 31 мая в расширенном материале.