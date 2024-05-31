РФ и Украина впервые с февраля обменялись пленными: главное о СВО к вечеру 31 мая

Россия вернула с Украины 75 военнопленных

31 мая 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Обмен между Россией и Украиной состоялся по формуле 75 на 75 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва и Киев произвели обмен пленными по формуле 75 на 75. Он стал первым с 8 февраля. Первая группа французских инструкторов отправилась на Украину. ВСУ попытаются снова прорваться на херсонском направлении. Главные новости спецоперации к вечеру 31 мая — в материале URA.RU. Россия и Украина впервые с февраля обменялись пленными Обмен произошел по формуле 75 на 75. В Минобороны РФ отметили, что российским солдатам в плену грозила опасность. Военные, вернувшись в Россию, поблагодарили всех, кто был причастен к этому. Это первый обмен пленными с 8 февраля. Украинские «военкоматчики» нашли место, где их не достанет артиллерия В Днепровском районе сотрудники ТЦК Украины решили спрятаться в родильном доме. Такое решение было сделано специально: ВС РФ не бьют по гражданской инфрастуктуре. «Днем эти военкоматчики устраивают на улицах охоту за мужчинами, которых отлавливают как диких зверей и сажают в клетки перед отправкой на убой. Ночью они прячутся на первых этажах роддома», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Контрнаступление Украины в Херсонской области и отправка военных Францией Украина снова попытается прорваться на херсонском направлении. Для этого уже сейчас солдаты ВСУ предпринимают попытки высадиться на левом берегу Днепра. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член Экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным Рахматулла. «ВСУ позиционируют Херсонскую область как попытку к успешному контрнаступлению по прямому движению к Крыму. Они и раньше пытались продавить это направление. Сейчас, усиливая активность, хотят отвлечь наше внимание от тех участков фронта, где мы имеем успех», — сказал Василий Новиков. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Информацию про сроки он не привел. ВСУ атаковали Краснодарский край Армия Украины нанесла удар по нефтебазе в Темрюкском районе. Глава Краснодарского края региона Вениамин Кондратьев сообщил, что повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. По его словам украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Подробности, а также карта спецоперации России — в материале URA.RU. Продвижение ВС РФ и удары по Украине Российские военные уже заняли большую часть Старомайорского в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, освобождение населенного пункта идет постепенно. В Запорожской области активизировались бои около села Щербаки. Ранее там было достаточно тихо, отметил Рогов. За неделю ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по военным объектам на Украине. Среди них: командные пункты ВСУ, военные аэродромы и цеха производства и хранения беспилотников, а также склады с горючим и оружием для украинских солдат, передает Пятый канал. Зеленский подписал соглашение с Швецией на 10 лет Президент Украины Владимир Зеленский подписал с Швецией десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В нем прописано, что страна должна отправлять Киеву по 2,2 миллиарда евро в год. Швеция намерена дать Украине авиационные и противовоздушные средства, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности. Помимо этого были анонсированы договоры и с другими государствами. Удары ВСУ по России американским оружием Возможное разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ не повлияет на ход спецоперации. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил о возможных ответных мерах со стороны России. По его словам, если США готовы повышать градус эскалации, то РФ ответит тем же. Однако американские чиновники больше склоняются к той версии, что ВСУ будет разрешено использовать оружие США для ударов по Харьковской области, где сейчас наступает группировка «Север». Госссекретарь США Энтони Блинкен допустил, что армия Украины, возможно, будет ударять и дальше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва и Киев произвели обмен пленными по формуле 75 на 75. Он стал первым с 8 февраля. Первая группа французских инструкторов отправилась на Украину. ВСУ попытаются снова прорваться на херсонском направлении. Главные новости спецоперации к вечеру 31 мая — в материале URA.RU. Обмен произошел по формуле 75 на 75. В Минобороны РФ отметили, что российским солдатам в плену грозила опасность. Военные, вернувшись в Россию, поблагодарили всех, кто был причастен к этому. Это первый обмен пленными с 8 февраля. В Днепровском районе сотрудники ТЦК Украины решили спрятаться в родильном доме. Такое решение было сделано специально: ВС РФ не бьют по гражданской инфрастуктуре. Украина снова попытается прорваться на херсонском направлении. Для этого уже сейчас солдаты ВСУ предпринимают попытки высадиться на левом берегу Днепра. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член Экспертного совета «Офицеров России», доброволец с позывным Рахматулла. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что группа военных инструкторов из Франции уже отправляется на Украину. Информацию про сроки он не привел. Армия Украины нанесла удар по нефтебазе в Темрюкском районе. Глава Краснодарского края региона Вениамин Кондратьев сообщил, что повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. По его словам украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Подробности, а также карта спецоперации России — в материале URA.RU. Российские военные уже заняли большую часть Старомайорского в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, освобождение населенного пункта идет постепенно. В Запорожской области активизировались бои около села Щербаки. Ранее там было достаточно тихо, отметил Рогов. За неделю ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по военным объектам на Украине. Среди них: командные пункты ВСУ, военные аэродромы и цеха производства и хранения беспилотников, а также склады с горючим и оружием для украинских солдат, передает Пятый канал. Президент Украины Владимир Зеленский подписал с Швецией десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В нем прописано, что страна должна отправлять Киеву по 2,2 миллиарда евро в год. Швеция намерена дать Украине авиационные и противовоздушные средства, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности. Помимо этого были анонсированы договоры и с другими государствами. Возможное разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ не повлияет на ход спецоперации. При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил о возможных ответных мерах со стороны России. По его словам, если США готовы повышать градус эскалации, то РФ ответит тем же. Однако американские чиновники больше склоняются к той версии, что ВСУ будет разрешено использовать оружие США для ударов по Харьковской области, где сейчас наступает группировка «Север». Госссекретарь США Энтони Блинкен допустил, что армия Украины, возможно, будет ударять и дальше.