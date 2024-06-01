Журналист Такер Карлсон, запомнившийся россиянам тем, что взял интервью у президента страны Владимира Путина, высказал мнение, что из-за действий США от Украины ничего не останется уже через 50 лет. Об этом он сказал в разговоре с сыном Дональда Трампа.
«Они [США] уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят страну мигрантами из третьего мира. Киев перестанет существовать через 50 лет. <…> Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — высказался Такер Карлсон в интервью с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом-младшим. Фрагмент беседы опубликован в соцсети X. В ходе разговора Трамп-младший также задался вопросом, что США подразумевают под победой на Украине? Он предположил, что речь может в принципе идти о гибели россиян и украинцев как нации.
Карлсон известен тем, что активно высказывается против текущей власти в своей стране. Помимо этого он призывал распустить НАТО. Также он придерживается лояльных отношений с Россией. В феврале этого года Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина. В ходе него российский лидер высказал свою точку зрения на конфликт с Украиной, делая акцент на историческую составляющую. Также Карлсон поговорил с философом Александром Дугиным, чья дочь была убита по заказу украинских спецслужб, передает телеканал «Царьград».
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