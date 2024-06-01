Выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить в два раза

МЧС РФ подготовило проект по увеличению в два раза выплат пострадавшим при ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители, пострадавшие от паводков в регионах, получают выплаты от государства
Жители, пострадавшие от паводков в регионах, получают выплаты от государства Фото:

МЧС России подготовило проект, согласно которому планируется увеличение в два раза пособий тем, кто пострадал при чрезвычайных происшествиях. Причем увеличенные выплаты будут получать и жители, столкнувшиеся с происшествиями регионального масштаба. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

«По поручению президента РФ, МЧС России подготовлен проект соответствующего постановления правительства по увеличению в два раза размеров единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций», — подчеркнули в министерстве в разговоре с ТАСС. Отмечается, что повышенные выплаты будут направлены людям, столкнувшиеся с ЧП, начиная с апреля этого года. 

Согласно новому проекту единовременную денежную компенсацию также смогут получить жители регионов, столкнувшиеся с весенними паводками. В частности, это жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Они уже начали получать выплаты, процедура продолжается по сей день. В настоящий момент при ЧС положены 50 000 рублей на каждого члена семьи, включая детей, при частичной утрате имущества первой необходимости. При полной — 100 000 рублей.

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МЧС России подготовило проект, согласно которому планируется увеличение в два раза пособий тем, кто пострадал при чрезвычайных происшествиях. Причем увеличенные выплаты будут получать и жители, столкнувшиеся с происшествиями регионального масштаба. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.  «По поручению президента РФ, МЧС России подготовлен проект соответствующего постановления правительства по увеличению в два раза размеров единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций», — подчеркнули в министерстве в разговоре с ТАСС. Отмечается, что повышенные выплаты будут направлены людям, столкнувшиеся с ЧП, начиная с апреля этого года.  Согласно новому проекту единовременную денежную компенсацию также смогут получить жители регионов, столкнувшиеся с весенними паводками. В частности, это жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Они уже начали получать выплаты, процедура продолжается по сей день. В настоящий момент при ЧС положены 50 000 рублей на каждого члена семьи, включая детей, при частичной утрате имущества первой необходимости. При полной — 100 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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