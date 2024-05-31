31 мая 2024

В первый день лета в Курганской области выпал град. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки наблюдались в Варгашах и Менщиково
Осадки наблюдались в Варгашах и Менщиково Фото:

В Курганской области 1 июня выпал град. Об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково.

«Град выпал в Варгашах и Менщиково. Вот вам и первый день лета», — на сообщения подписчиков ссылается telegram-канал «Курганистан».

В регионе метеорологи фиксировали необычно холодную погоду для мая. За последние десятилетия в Курганской области было только четыре подобных случая. Синоптик-любитель Илья Винштейн в интервью URA.RU объяснил причины этого аномального явления.

Курганцы сфотографировали град
Курганцы сфотографировали град
Фото:

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В Курганской области 1 июня выпал град. Об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково. «Град выпал в Варгашах и Менщиково. Вот вам и первый день лета», — на сообщения подписчиков ссылается telegram-канал «Курганистан». В регионе метеорологи фиксировали необычно холодную погоду для мая. За последние десятилетия в Курганской области было только четыре подобных случая. Синоптик-любитель Илья Винштейн в интервью URA.RU объяснил причины этого аномального явления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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