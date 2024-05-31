Осадки наблюдались в Варгашах и Менщиково
В Курганской области 1 июня выпал град. Об этом сообщили жители Варгашей и Менщиково.
«Град выпал в Варгашах и Менщиково. Вот вам и первый день лета», — на сообщения подписчиков ссылается telegram-канал «Курганистан».
В регионе метеорологи фиксировали необычно холодную погоду для мая. За последние десятилетия в Курганской области было только четыре подобных случая. Синоптик-любитель Илья Винштейн в интервью URA.RU объяснил причины этого аномального явления.
Курганцы сфотографировали град
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