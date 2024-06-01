Идею отправлять россиянок в декрет в первом триместре обсуждают в правительстве

Вопрос о предоставлении женщинам права на декретный отпуск с первого триместра беременности, анонсированный зимой 2024 года, обсуждается с Минтрудом и Минздравом. Об этом на втором Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства», который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая корреспонденту URA.RU.
«Сейчас [инициатива] на уровне предложения и обсуждения с Минтрудом и Минздравом — это еще до Минфина. Потому что очень важно убедить каждое из министерств, что в этом есть особая необходимость. Я как врач уверена [в том, что женщинам необходимо уходить в декрет в первом триместре] на 1000%. Первые 12 недель — самый опасный период, когда плод прикрепляется. Сложно, физиологически не до работы. Поэтому женщина должна быть уверена, что она уйдет на больничный и не потеряет в зарплате. Осознание того, что государство поддерживает тебя в самый опасный период, очень важно», — заявила Татьяна Буцкая корреспонденту URA.RU.
Так как разработка законов — сложный процесс, необходимо донести важность проекта. Примерные сроки реализации инициативы депутат назвать затруднилась.
II Международный женский форум «Крепкая семья — основа государства» начал свою работу в Екатеринбурге 1 июня, собрав экспертов и участников из разных стран. Владимир Якушев, полномочный представитель президента в УрФО, открывая мероприятие, подчеркнул важность поддержки семьи и детства в рамках национальной политики России. Форум стал площадкой для обсуждения роли женщин в укреплении семейных ценностей и обмена международным опытом в этой сфере. На мероприятие приехали порядка четырех тысяч человек из 16 стран.
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