Кто из звезд приехал проститься с Анастасией Заворотнюк. Фото, видео

В Москве проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк
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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк в Москве прибыли десятки звездных гостей Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

В Москве на территории Покровского монастыря проходит церемония прощания со знаменитой актрисой Анастасией Заворотнюк. Еще до начала мероприятия собралась большая очередь из десятка человек, пришедших проститься с актрисой. Помимо родных актрисы на церемонию прибыло множество знаменитостей и других медийных личностей. URA.RU публикует кадры звездных гостей траурного мероприятия.

Российская фигуристка Татьяна Навка пришла на прощание с Анастасией Заворотнюк вместе с мужем — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Супруги посетили храм монастыря, в котором находятся мощи Святой Матроны и вернулись на церемонию.

Артист Эдгар Запашный подчеркнул, что молодым артистам стоит брать пример с Анастасии Заворотнюк. Он подчеркнул, что актриса соединяла в себе множество положительных качеств: любовь, трудолюбие и уважение.

Российский фигурист Илья Авербух также посетил Покровский монастырь, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк. В ходе церемонии прощания он подчеркнул, что главной ролью актрисы, которую она так и не успела доиграть до конца, является всенародная любовь.

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В Москве на территории Покровского монастыря проходит церемония прощания со знаменитой актрисой Анастасией Заворотнюк. Еще до начала мероприятия собралась большая очередь из десятка человек, пришедших проститься с актрисой. Помимо родных актрисы на церемонию прибыло множество знаменитостей и других медийных личностей. URA.RU публикует кадры звездных гостей траурного мероприятия. Российская фигуристка Татьяна Навка пришла на прощание с Анастасией Заворотнюк вместе с мужем — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Супруги посетили храм монастыря, в котором находятся мощи Святой Матроны и вернулись на церемонию. Артист Эдгар Запашный подчеркнул, что молодым артистам стоит брать пример с Анастасии Заворотнюк. Он подчеркнул, что актриса соединяла в себе множество положительных качеств: любовь, трудолюбие и уважение. Российский фигурист Илья Авербух также посетил Покровский монастырь, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк. В ходе церемонии прощания он подчеркнул, что главной ролью актрисы, которую она так и не успела доиграть до конца, является всенародная любовь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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