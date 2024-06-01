В Москве на территории Покровского монастыря проходит церемония прощания со знаменитой актрисой Анастасией Заворотнюк. Еще до начала мероприятия собралась большая очередь из десятка человек, пришедших проститься с актрисой. Помимо родных актрисы на церемонию прибыло множество знаменитостей и других медийных личностей. URA.RU публикует кадры звездных гостей траурного мероприятия.
Российская фигуристка Татьяна Навка пришла на прощание с Анастасией Заворотнюк вместе с мужем — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Супруги посетили храм монастыря, в котором находятся мощи Святой Матроны и вернулись на церемонию.
Артист Эдгар Запашный подчеркнул, что молодым артистам стоит брать пример с Анастасии Заворотнюк. Он подчеркнул, что актриса соединяла в себе множество положительных качеств: любовь, трудолюбие и уважение.
Российский фигурист Илья Авербух также посетил Покровский монастырь, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк. В ходе церемонии прощания он подчеркнул, что главной ролью актрисы, которую она так и не успела доиграть до конца, является всенародная любовь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.