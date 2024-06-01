Авербух назвал главную роль Заворотнюк, и это не няня Вика

Авербух: главная роль Заворотнюк — всенародная любовь
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Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, авербух илья
Илья Авербух пришел попрощаться с Анастасией Заворотнюк Фото:
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Главной ролью актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая, стала всенародная любовь. Об этом сообщил спортсмен Илья Авербух на церемонии прощания с актрисой.

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«Она не сыграла свою главную роль. Но ее главная роль — всенародная любовь. О такой любви мечтаешь каждый. Не надо тут измерять количеством ролей. К этому стремится любой спорстмен, актер. Чтобы так всенародно любили», — цитирует Авербуха Shot.

Самой известной работой Заворотнюк стала роль няни Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня». 1 июля в Покровском монастыре идет церемония прощания со Заворотнюк. 53-летняя артистка ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Простится с актрисой пришли сотни человек.

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Главной ролью актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая, стала всенародная любовь. Об этом сообщил спортсмен Илья Авербух на церемонии прощания с актрисой. «Она не сыграла свою главную роль. Но ее главная роль — всенародная любовь. О такой любви мечтаешь каждый. Не надо тут измерять количеством ролей. К этому стремится любой спорстмен, актер. Чтобы так всенародно любили», — цитирует Авербуха Shot. Самой известной работой Заворотнюк стала роль няни Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня». 1 июля в Покровском монастыре идет церемония прощания со Заворотнюк. 53-летняя артистка ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Простится с актрисой пришли сотни человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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