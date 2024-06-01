Авербух назвал главную роль Заворотнюк, и это не няня Вика

Главной ролью актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая, стала всенародная любовь. Об этом сообщил спортсмен Илья Авербух на церемонии прощания с актрисой.
«Она не сыграла свою главную роль. Но ее главная роль — всенародная любовь. О такой любви мечтаешь каждый. Не надо тут измерять количеством ролей. К этому стремится любой спорстмен, актер. Чтобы так всенародно любили», — цитирует Авербуха Shot.
Самой известной работой Заворотнюк стала роль няни Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня». 1 июля в Покровском монастыре идет церемония прощания со Заворотнюк. 53-летняя артистка ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Простится с актрисой пришли сотни человек.
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