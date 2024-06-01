Песков: Анастасия Заворотнюк была мужественным человеком

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк обладала силой духа, отметил Песков Фото:
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк при жизни была мужественным человеком. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прощании с актрисой. Он приехал на церемонию вместе с супругой.

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«Анастасия была очень красивой женщиной, прекрасной матерью, актрисой и очень мужественным человеком», — сказал Дмитрий Песков во время церемонии прощания. Он также отметил, что актриса навсегда останется в памяти людей. Слова пресс-секретаря президента передает telegram-канал «Матч ТВ».

Анастасия Заворотнюк, известная широкому кругу зрителей по роли в сериале «Моя прекрасная няня», долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Она скончалась на 54-м году жизни 30 мая. 1 июня в Покровском монастыре идет церемония прощания со Заворотнюк. Проститься с ней пришли сотни человек.

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Актриса Анастасия Заворотнюк при жизни была мужественным человеком. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прощании с актрисой. Он приехал на церемонию вместе с супругой. «Анастасия была очень красивой женщиной, прекрасной матерью, актрисой и очень мужественным человеком», — сказал Дмитрий Песков во время церемонии прощания. Он также отметил, что актриса навсегда останется в памяти людей. Слова пресс-секретаря президента передает telegram-канал «Матч ТВ». Анастасия Заворотнюк, известная широкому кругу зрителей по роли в сериале «Моя прекрасная няня», долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Она скончалась на 54-м году жизни 30 мая. 1 июня в Покровском монастыре идет церемония прощания со Заворотнюк. Проститься с ней пришли сотни человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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