«Ее вера в светлое и хорошее — всегда с нами»: друзья и коллеги вспомнили, какой была Заворотнюк. Видео

В Москве закончилось прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк

01 июня 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Актриса Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Умерла актриса Анастасия Заворотнюк В Москве закончилось прощание со знаменитой актрисой Анастасией Заворотнюк. Еще до начала мероприятия на территории Покровского монастыря собралась большая очередь из десятков человек, пришедших проститься с актрисой. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Как друзья и коллеги вспоминают Заворотнюк — в материале URA.RU. Новость по теме Кто из звезд приехал проститься с Анастасией Заворотнюк. Фото, видео Одной из первых на церемонию прибыла певица Лолита Милявская. В первый час прощания с актрисой приехали дизайнер Игорь Гуляев, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и актер Геннадий Хазанов. «Я ставил танец, один из главных в жизни Насти и Петра» Церемонию прощания посетили фигуристы Илья Авербух и Татьяна Тарасова. «Я ставил танец, один из главных в жизни Насти и Петра, где Петр делал в начале проекта „Лед и пламя“ предложение Анастасии», — отметил Авербух. Уход актрисы несправедлив Артист Запашный заявил, что уход актрисы несправедлив. По его словам, она оставила одинокими многих своих поклонников. «Она должна была дальше блистать, но этого не произошло. Очень горько, очень тяжело», — сообщил он. Анастасия всегда верила в лучшее и была мужественным человеком Фигуристка Татьяна Навка отметила, что актриса никогда не унывала. По ее словам, даже в самые тяжелые моменты Заворотнюк верила в лучшее. Навка считает, что именно такой актрису и запомнит огромное количество поклонников. Со слов супруга Навки, пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова при жизни Заворотнюк была мужественным человеком. Он также отметил, что Анастасия была прекрасной матерью, актрисой и очень красивой женщиной. По его мнению, актриса навсегда останется в памяти людей. Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни «Светлый человек, так трудно уходивший из жизни» Российский актер и кинорежиссер Игорь Угольников заявил, что актрису любили в каждой российской семье. «Светлый человек, так трудно уходивший из жизни», — отметил он. Угольников также добавил, что Заворотнюк была актрисой в широком смысле этого слова, она могла играть кого угодно. У нас было «хорошее человеческое общение» Российский эстрадный певец Григорий Лепс сообщил, что с теплотой вспоминает общение с актрисой. «Это было хорошее человеческое общение», — отметил он. По его словам, Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой. «Милая, хорошая, талантливая! Прости нас» С актрисой также приехали проститься фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной, а также тренер Татьяна Тарасова. На церемонии прощания Тарасова обругала журналистов за съемку на территории Покровского монастыря. «Милая, хорошая, талантливая! Прости нас», — произнесла она у гроба актрисы. Прислали венки На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк значимые организации и известные личности выразили свои соболезнования. Памятные венки прислали: Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, а также телеведущие Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов. Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве закончилось прощание со знаменитой актрисой Анастасией Заворотнюк. Еще до начала мероприятия на территории Покровского монастыря собралась большая очередь из десятков человек, пришедших проститься с актрисой. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Как друзья и коллеги вспоминают Заворотнюк — в материале URA.RU. Одной из первых на церемонию прибыла певица Лолита Милявская. В первый час прощания с актрисой приехали дизайнер Игорь Гуляев, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и актер Геннадий Хазанов. Церемонию прощания посетили фигуристы Илья Авербух и Татьяна Тарасова. «Я ставил танец, один из главных в жизни Насти и Петра, где Петр делал в начале проекта „Лед и пламя“ предложение Анастасии», — отметил Авербух. Артист Запашный заявил, что уход актрисы несправедлив. По его словам, она оставила одинокими многих своих поклонников. «Она должна была дальше блистать, но этого не произошло. Очень горько, очень тяжело», — сообщил он. Фигуристка Татьяна Навка отметила, что актриса никогда не унывала. По ее словам, даже в самые тяжелые моменты Заворотнюк верила в лучшее. Навка считает, что именно такой актрису и запомнит огромное количество поклонников. Со слов супруга Навки, пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова при жизни Заворотнюк была мужественным человеком. Он также отметил, что Анастасия была прекрасной матерью, актрисой и очень красивой женщиной. По его мнению, актриса навсегда останется в памяти людей. Российский актер и кинорежиссер Игорь Угольников заявил, что актрису любили в каждой российской семье. «Светлый человек, так трудно уходивший из жизни», — отметил он. Угольников также добавил, что Заворотнюк была актрисой в широком смысле этого слова, она могла играть кого угодно. Российский эстрадный певец Григорий Лепс сообщил, что с теплотой вспоминает общение с актрисой. «Это было хорошее человеческое общение», — отметил он. По его словам, Заворотнюк была прекрасной театральной актрисой. С актрисой также приехали проститься фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной, а также тренер Татьяна Тарасова. На церемонии прощания Тарасова обругала журналистов за съемку на территории Покровского монастыря. «Милая, хорошая, талантливая! Прости нас», — произнесла она у гроба актрисы. На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк значимые организации и известные личности выразили свои соболезнования. Памятные венки прислали: Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, а также телеведущие Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов. Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов.