Заворотнюк похоронят рядом с Руслановой и Абдрашитовым

Актриса Анастасия Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, где уже подготовлен участок на аллее знаменитостей. Она окажется рядом с известными деятелями искусства и культуры: советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым, актрисой Ниной Руслановой. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище», — заявлено в telegram-канале. Там же отметили, что место на кладбище уже готово, ждут только гроб с телом актрисы.
Заворотнюк ушла из жизни после тяжелой болезни на 54-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла на территории Покровского монастыря в Москве.
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