Заворотнюк похоронят рядом с Руслановой и Абдрашитовым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище на аллее знаменитостей
Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище на аллее знаменитостей Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, где уже подготовлен участок на аллее знаменитостей. Она окажется рядом с известными деятелями искусства и культуры: советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым, актрисой Ниной Руслановой. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище», — заявлено в telegram-канале. Там же отметили, что место на кладбище уже готово, ждут только гроб с телом актрисы.

Заворотнюк ушла из жизни после тяжелой болезни на 54-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла на территории Покровского монастыря в Москве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Анастасия Заворотнюк будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, где уже подготовлен участок на аллее знаменитостей. Она окажется рядом с известными деятелями искусства и культуры: советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым, актрисой Ниной Руслановой. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище», — заявлено в telegram-канале. Там же отметили, что место на кладбище уже готово, ждут только гроб с телом актрисы. Заворотнюк ушла из жизни после тяжелой болезни на 54-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла на территории Покровского монастыря в Москве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...