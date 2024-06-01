Парад планет 3 июня: какие дела будут наиболее удачными в этот период

В России ожидается редкое астрономическое явление — парад шести планет
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3 июня пройдет парад планет Фото:

Астрологическое событие, которое происходит раз в 20 лет, в очередной раз случится 3 июня — парад планет, когда Меркурий, Юпитер, Солнце и Венера соберутся в зодиакальном созвездии Близнецов. Это время обещает быть благоприятным для научных открытий, профессионального роста и личностного развития. Как парад планет скажется на жителях Земли и какие дела будут наиболее удачными в этот период — в материале URA.RU.

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Благотворное влияние парада планет

Астрологический парад планет представляет собой скопление нескольких планет в одном зодиакальном созвездии, случающееся примерно раз в 20 лет. В этот раз Меркурий, Юпитер, Солнце и Венера будут находиться в знаке Близнецов, что сулит положительные изменения в жизни людей.

«Возможно, что кто-то в этот период (с 3 по 17 июня, когда Меркурий первым выйдет из Близнецов) будет повышать квалификацию, а кому-то дадут новую должность, связанную с переговорами, общением, посредничеством, продажами, коммуникациями», — заявила астролог и прогнозист Алина Сафронова «Москве 24». Также, по словам прогнозиста, в тот период возможны поездки и командировки.

Научные открытия и жизненные изменения в период стеллиума

Одновременно с парадом планет будет наблюдаться стеллиум (соединение — прим. URA.RU) из Урана, Меркурия и Юпитера. Это уникальное событие предоставляет людям возможность для научных открытий и внесения изменений в личную жизнь. Стоит сакцентировать внимание на планировании будущего, стремлении к новым знаниям, постановке целей и освоении новых горизонтов, заявила астролог Августа Яковлева в беседе с Пятым каналом.

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Астрологическое событие, которое происходит раз в 20 лет, в очередной раз случится 3 июня — парад планет, когда Меркурий, Юпитер, Солнце и Венера соберутся в зодиакальном созвездии Близнецов. Это время обещает быть благоприятным для научных открытий, профессионального роста и личностного развития. Как парад планет скажется на жителях Земли и какие дела будут наиболее удачными в этот период — в материале URA.RU. Астрологический парад планет представляет собой скопление нескольких планет в одном зодиакальном созвездии, случающееся примерно раз в 20 лет. В этот раз Меркурий, Юпитер, Солнце и Венера будут находиться в знаке Близнецов, что сулит положительные изменения в жизни людей. «Возможно, что кто-то в этот период (с 3 по 17 июня, когда Меркурий первым выйдет из Близнецов) будет повышать квалификацию, а кому-то дадут новую должность, связанную с переговорами, общением, посредничеством, продажами, коммуникациями», — заявила астролог и прогнозист Алина Сафронова «Москве 24». Также, по словам прогнозиста, в тот период возможны поездки и командировки. Одновременно с парадом планет будет наблюдаться стеллиум (соединение — прим. URA.RU) из Урана, Меркурия и Юпитера. Это уникальное событие предоставляет людям возможность для научных открытий и внесения изменений в личную жизнь. Стоит сакцентировать внимание на планировании будущего, стремлении к новым знаниям, постановке целей и освоении новых горизонтов, заявила астролог Августа Яковлева в беседе с Пятым каналом.
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