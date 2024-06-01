01 июня 2024
31 мая 2024

Военкор Коц доложил о начале первого этапа контрнаступления ВСУ

Военкор Коц: Украина начала первый этап контрнаступательной операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская ПВО успешно отражает атаки ВСУ «хаймарсами» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина начала контрнаступательную операцию, нацеленную на подавление управления группировкой войск «Север» ВС РФ. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

«Можно констатировать первый этап украинской контрнаступательной операции. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск „Север“. Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же началось реализовываться», — сообщает военкор Коц в своем telegram-канале.

Как уточняет Коц, в ходе операции ВСУ уже дважды осуществили атаки по территории Белгородской области с использованием системы залпового огня HIMARS. Атаки выполнялись в две волны: первая с использованием осколочно-фугасных реактивных снарядов, вторая — кассетными боеприпасами, что указывает на стремление увеличить число жертв в точках попадания.

URA.RU направило запрос в Минобороны. Ожидается ответ.

Ранее военный корреспондент Симонов рассказал, как Украина атаковала Белгород. Военкор пояснил, что запуски велись американским комплексом с кассетной боевой частью, но посоветовал дождаться официальной информации.

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Украина начала контрнаступательную операцию, нацеленную на подавление управления группировкой войск «Север» ВС РФ. Об этом сообщил военкор Александр Коц. «Можно констатировать первый этап украинской контрнаступательной операции. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск „Север“. Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же началось реализовываться», — сообщает военкор Коц в своем telegram-канале. Как уточняет Коц, в ходе операции ВСУ уже дважды осуществили атаки по территории Белгородской области с использованием системы залпового огня HIMARS. Атаки выполнялись в две волны: первая с использованием осколочно-фугасных реактивных снарядов, вторая — кассетными боеприпасами, что указывает на стремление увеличить число жертв в точках попадания. URA.RU направило запрос в Минобороны. Ожидается ответ. Ранее военный корреспондент Симонов рассказал, как Украина атаковала Белгород. Военкор пояснил, что запуски велись американским комплексом с кассетной боевой частью, но посоветовал дождаться официальной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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