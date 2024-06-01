Военкор Симонов сообщил об обстреле Белгорода кассетными HIMARS: главное за 1 июня о ходе СВО

Военный корреспондент Симонов: ВСУ атаковали Белгород из HIMARS

01 июня 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

После обстрела Белгорода военкор Симонов сообщил о прилете американской HIMARS Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белгород был обстрелян снарядами ракетной системы залпового огня HIMARS американского производства. Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал, что запуски велись американским комплексом с кассетной боевой частью, но посоветовал подождать официальной информации. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 1 июня. ВСУ обстреляли Белгород кассетными HIMARS «Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — написал в своем telegram-канале военкор Симонов. Также он отметил работу российских бойцов, управляющих системами ПВО. Запрет Госдепа на удары ВСУ по России не изменился «Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась», — пояснили в пресс-службе Государственного департамента США. Ведомство отметило, что американский президент Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова. На Украине под Харьковом объявили эвакуацию жителей В некоторых населенных пунктах на Золочевском направлении жителям рекомендовали покинуть свои дома. По словам Виктора Коваленко, начальника Золочевской поселковой военной администрации, такое решение было принято в связи с обеспечением безопасности исходя из текущей обстановки в регионе. Польша пыталась завербовать бойца ВСУ перешедшего на сторону РФ Бывший военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Лихачев рассказал о попытке вербовки со стороны польских спецслужб. По его словам, во время работы в Польше представители местной организации интересовались у Максима ситуацией в ЛДНР. После предложения в ситуацию вмешались «новые знакомые» Максима и помогли ему покинуть Польшу. Две гидроэлектростанции на Украине выведены из строя ударами ВС РФ Объекты энергетики получили критический ущерб в результате работы ВС РФ. Как сообщает «Укргидроэнерго», уже начата работа над смягчением последствий. ВС РФ продолжили наступление под Харьковом Вооруженные силы Российской Федерации добились прогресса при продвижении в населенных пунктах Харьковской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Российская военная техника ведет эффективную работу даже в самых сложных погодных условиях, передает Пятый канал. Джигурда назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Минобороны Актер театра и кино Никита Джигурда сообщил, что предлагал свои услуги ведомству в прошлом году, но получил отказ из-за возраста. «Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — заявил артист. Несмотря на это, по словам Джигурды, российские военные реализуют его идею использовать дробовики против дронов. Это особенно радует актера. Глава Пентагона не признал ответственность НАТО за конфликт на Украине Министр обороны США Ллойд Остин выступил против обвинений в сторону НАТО о провоцировании украинского кризиса. Свое заявление американский чиновник сделал во время саммита «Диалог Шангри-Ла». Шеф Пентагона выдвинул аналогичные обвинения в сторону России. Евросоюз не нашел доказательств того, что Китай поставляет оружие РФ «У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ», — сказал глава Евродипломатии Жозеп Боррель. С таким заявлением он выступил на саммите «Диалог Шангри-Ла». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белгород был обстрелян снарядами ракетной системы залпового огня HIMARS американского производства. Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал, что запуски велись американским комплексом с кассетной боевой частью, но посоветовал подождать официальной информации. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 1 июня. «Предварительно, обстрелы велись HIMARS с кассетной боевой частью. Ждите официальной информации», — написал в своем telegram-канале военкор Симонов. Также он отметил работу российских бойцов, управляющих системами ПВО. «Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась», — пояснили в пресс-службе Государственного департамента США. Ведомство отметило, что американский президент Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова. В некоторых населенных пунктах на Золочевском направлении жителям рекомендовали покинуть свои дома. По словам Виктора Коваленко, начальника Золочевской поселковой военной администрации, такое решение было принято в связи с обеспечением безопасности исходя из текущей обстановки в регионе. Бывший военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Лихачев рассказал о попытке вербовки со стороны польских спецслужб. По его словам, во время работы в Польше представители местной организации интересовались у Максима ситуацией в ЛДНР. После предложения в ситуацию вмешались «новые знакомые» Максима и помогли ему покинуть Польшу. Объекты энергетики получили критический ущерб в результате работы ВС РФ. Как сообщает «Укргидроэнерго», уже начата работа над смягчением последствий. Вооруженные силы Российской Федерации добились прогресса при продвижении в населенных пунктах Харьковской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Российская военная техника ведет эффективную работу даже в самых сложных погодных условиях, передает Пятый канал. Актер театра и кино Никита Джигурда сообщил, что предлагал свои услуги ведомству в прошлом году, но получил отказ из-за возраста. «Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — заявил артист. Несмотря на это, по словам Джигурды, российские военные реализуют его идею использовать дробовики против дронов. Это особенно радует актера. Министр обороны США Ллойд Остин выступил против обвинений в сторону НАТО о провоцировании украинского кризиса. Свое заявление американский чиновник сделал во время саммита «Диалог Шангри-Ла». Шеф Пентагона выдвинул аналогичные обвинения в сторону России. «У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ», — сказал глава Евродипломатии Жозеп Боррель. С таким заявлением он выступил на саммите «Диалог Шангри-Ла».