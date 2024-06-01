Где найти работу подросткам: условия труда

Депутат Стенякина: подростков запрещено отправлять в служебные командировки

02 июня 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Подросткам нельзя работать вахтовым методом и в сфере табачной продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С приходом лета многие подростки начинают искать подработку, чтобы иметь собственные карманные деньги. Однако их могут принять не на все специальности. URA.RU рассказывает, где подросткам найти работу, а также объясняет про условия труда. Варианты работы для подростков Городские программы занятости для молодежи Подростки могут принять участие в городских программах, таких как отряд мэра или губернаторский трудовой отряд. В рамках этих программ они могут заниматься благоустройством улиц, помогать в организации городских мероприятий или работать в библиотеках и других учреждениях. Записаться можно на региональном сайте соответствующей программы. Работа в школьной среде Школы часто предлагают подработку в пришкольных лагерях, библиотеках или на территории образовательного учреждения. Подростки могут узнать о таких возможностях у классного руководителя, социального педагога или завуча. Служба занятости Служба занятости может предложить подросткам посильную работу. Например, уборка территории или помощь с документами. Прямое обращение к работодателям Подростки могут найти подработку, такую как раздача листовок, выкладка товаров, помощь в ремонте или выгул собак. Для этого нужно обратиться напрямую к потенциальным работодателям в частных клиниках, аптеках или магазинах. Использование сайтов для поиска работы При использовании сайтов поиска работы необходимо указать регион и отметить статус несовершеннолетнего соискателя. Можно также применить фильтры поиска, такие как «без опыта», «стажировка» или «неполная занятость». До достижения совершеннолетия подростки обязаны проходить ежегодные медицинские осмотры на предмет пригодности к выполнению работы без ущерба для здоровья. Работодатель должен оплачивать эти осмотры. Новость по теме Депутат ГД Скрозникова: школьников могут привлечь к работе в сельском хозяйстве Где подростку нельзя работать Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет строго запрещено заниматься трудовой деятельностью, связанной с поднятием тяжестей, работой на химических предприятиях.

Несовершеннолетних не допускают к сверхурочным работам, к труду в выходные и праздничные дни, а также ночью — с 22:00 до 6:00. Это правило действует независимо от продолжительности смены.

Несовершеннолетним запрещено работать в игорном бизнесе, ночных клубах и в сфере оборота спиртных напитков и табачных изделий.

Запрещена работа подростков по совместительству, в религиозных организациях или вахтовым методом. «Также запрещено направлять ребят в служебные командировки. Однако исключением являются молодые работники творческих специальностей», — передает РИА Новости слова члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной. Условия труда для подростков Рабочее время для подростков Подростки младше 16 лет: Во время каникул: могут работать до 24 часов в неделю. При этом ежедневная нагрузка составляет до четырех часов для детей 14-15 лет и до пяти часов для тех, кому от 15 до 16 лет.

Во время учебы: допускается труд не более 12 часов в неделю с максимальной длительностью рабочего дня в 2,5 часа. Подростки от 16 до 18 лет: Во время каникул: разрешено работать до 35 часов в неделю, при этом максимальная продолжительность рабочего дня не должна превышать семи часов.

Во время учебы: ограничение составляет до 17,5 часа в неделю с максимальной продолжительностью рабочего дня в четыре часа. Оплата труда подростков Оплата труда подростков должна соответствовать количеству отработанных часов или выполненной работы. Для подростков нормы выработки следует корректировать пропорционально сокращенному рабочему времени. Пример расчета зарплаты: Работодатель платит зарплату исходя из отработанного времени. Оклад совершеннолетнего промоутера — 40 000 рублей. Если в апреле он отработал норму рабочего времени, то подростку нужно начислить: 40 000 рублей / 40 часов × 12 часов = 12 000 рублей. Отпускные для подростков Несовершеннолетние работники имеют право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день. Отпуск должен предоставляться в удобное для подростка время, включая возможность уйти в отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, вызвать подростка из отпуска на работу или заменить отпускные дни денежной компенсацией. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди школьников и студентов колледжей растет интерес к экологическому волонтерству. Так, самым популярным мероприятием стал осенний интеллектуальный квест «Эко-марафон». В 2024 году в нем приняли участие порядка четырех тысяч подросток. Также почти три тысячи детей участвовали в акции «Щетка, сдавайся!», в которой проходил сбор использованных зубных щеток, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом лета многие подростки начинают искать подработку, чтобы иметь собственные карманные деньги. Однако их могут принять не на все специальности. URA.RU рассказывает, где подросткам найти работу, а также объясняет про условия труда. Подростки могут принять участие в городских программах, таких как отряд мэра или губернаторский трудовой отряд. В рамках этих программ они могут заниматься благоустройством улиц, помогать в организации городских мероприятий или работать в библиотеках и других учреждениях. Записаться можно на региональном сайте соответствующей программы. Школы часто предлагают подработку в пришкольных лагерях, библиотеках или на территории образовательного учреждения. Подростки могут узнать о таких возможностях у классного руководителя, социального педагога или завуча. Служба занятости может предложить подросткам посильную работу. Например, уборка территории или помощь с документами. Подростки могут найти подработку, такую как раздача листовок, выкладка товаров, помощь в ремонте или выгул собак. Для этого нужно обратиться напрямую к потенциальным работодателям в частных клиниках, аптеках или магазинах. При использовании сайтов поиска работы необходимо указать регион и отметить статус несовершеннолетнего соискателя. Можно также применить фильтры поиска, такие как «без опыта», «стажировка» или «неполная занятость». Где подростку нельзя работать Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет строго запрещено заниматься трудовой деятельностью, связанной с поднятием тяжестей, работой на химических предприятиях. Несовершеннолетних не допускают к сверхурочным работам, к труду в выходные и праздничные дни, а также ночью — с 22:00 до 6:00. Это правило действует независимо от продолжительности смены. Несовершеннолетним запрещено работать в игорном бизнесе, ночных клубах и в сфере оборота спиртных напитков и табачных изделий. Запрещена работа подростков по совместительству, в религиозных организациях или вахтовым методом. Во время каникул: могут работать до 24 часов в неделю. При этом ежедневная нагрузка составляет до четырех часов для детей 14-15 лет и до пяти часов для тех, кому от 15 до 16 лет. Во время учебы: допускается труд не более 12 часов в неделю с максимальной длительностью рабочего дня в 2,5 часа. Во время каникул: разрешено работать до 35 часов в неделю, при этом максимальная продолжительность рабочего дня не должна превышать семи часов. Во время учебы: ограничение составляет до 17,5 часа в неделю с максимальной продолжительностью рабочего дня в четыре часа. Оплата труда подростков должна соответствовать количеству отработанных часов или выполненной работы. Для подростков нормы выработки следует корректировать пропорционально сокращенному рабочему времени. Несовершеннолетние работники имеют право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день. Отпуск должен предоставляться в удобное для подростка время, включая возможность уйти в отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, вызвать подростка из отпуска на работу или заменить отпускные дни денежной компенсацией. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди школьников и студентов колледжей растет интерес к экологическому волонтерству. Так, самым популярным мероприятием стал осенний интеллектуальный квест «Эко-марафон». В 2024 году в нем приняли участие порядка четырех тысяч подросток. Также почти три тысячи детей участвовали в акции «Щетка, сдавайся!», в которой проходил сбор использованных зубных щеток, передает «Национальная служба новостей».