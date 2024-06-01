Где найти работу подросткам: условия труда

С приходом лета многие подростки начинают искать подработку, чтобы иметь собственные карманные деньги. Однако их могут принять не на все специальности. URA.RU рассказывает, где подросткам найти работу, а также объясняет про условия труда.
Варианты работы для подростков
Городские программы занятости для молодежи
Подростки могут принять участие в городских программах, таких как отряд мэра или губернаторский трудовой отряд. В рамках этих программ они могут заниматься благоустройством улиц, помогать в организации городских мероприятий или работать в библиотеках и других учреждениях. Записаться можно на региональном сайте соответствующей программы.
Работа в школьной среде
Школы часто предлагают подработку в пришкольных лагерях, библиотеках или на территории образовательного учреждения. Подростки могут узнать о таких возможностях у классного руководителя, социального педагога или завуча.
Служба занятости
Служба занятости может предложить подросткам посильную работу. Например, уборка территории или помощь с документами.
Прямое обращение к работодателям
Подростки могут найти подработку, такую как раздача листовок, выкладка товаров, помощь в ремонте или выгул собак. Для этого нужно обратиться напрямую к потенциальным работодателям в частных клиниках, аптеках или магазинах.
Использование сайтов для поиска работы
При использовании сайтов поиска работы необходимо указать регион и отметить статус несовершеннолетнего соискателя. Можно также применить фильтры поиска, такие как «без опыта», «стажировка» или «неполная занятость».
До достижения совершеннолетия подростки обязаны проходить ежегодные медицинские осмотры на предмет пригодности к выполнению работы без ущерба для здоровья. Работодатель должен оплачивать эти осмотры.
Где подростку нельзя работать
-
Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет строго запрещено заниматься трудовой деятельностью, связанной с поднятием тяжестей, работой на химических предприятиях.
-
Несовершеннолетних не допускают к сверхурочным работам, к труду в выходные и праздничные дни, а также ночью — с 22:00 до 6:00. Это правило действует независимо от продолжительности смены.
-
Несовершеннолетним запрещено работать в игорном бизнесе, ночных клубах и в сфере оборота спиртных напитков и табачных изделий.
-
Запрещена работа подростков по совместительству, в религиозных организациях или вахтовым методом.
«Также запрещено направлять ребят в служебные командировки. Однако исключением являются молодые работники творческих специальностей», — передает РИА Новости слова члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной.
Условия труда для подростков
Рабочее время для подростков
Подростки младше 16 лет:
-
Во время каникул: могут работать до 24 часов в неделю. При этом ежедневная нагрузка составляет до четырех часов для детей 14-15 лет и до пяти часов для тех, кому от 15 до 16 лет.
-
Во время учебы: допускается труд не более 12 часов в неделю с максимальной длительностью рабочего дня в 2,5 часа.
Подростки от 16 до 18 лет:
-
Во время каникул: разрешено работать до 35 часов в неделю, при этом максимальная продолжительность рабочего дня не должна превышать семи часов.
-
Во время учебы: ограничение составляет до 17,5 часа в неделю с максимальной продолжительностью рабочего дня в четыре часа.
Оплата труда подростков
Оплата труда подростков должна соответствовать количеству отработанных часов или выполненной работы. Для подростков нормы выработки следует корректировать пропорционально сокращенному рабочему времени.
Пример расчета зарплаты:
Работодатель платит зарплату исходя из отработанного времени. Оклад совершеннолетнего промоутера — 40 000 рублей. Если в апреле он отработал норму рабочего времени, то подростку нужно начислить: 40 000 рублей / 40 часов × 12 часов = 12 000 рублей.
Отпускные для подростков
Несовершеннолетние работники имеют право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день. Отпуск должен предоставляться в удобное для подростка время, включая возможность уйти в отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, вызвать подростка из отпуска на работу или заменить отпускные дни денежной компенсацией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди школьников и студентов колледжей растет интерес к экологическому волонтерству. Так, самым популярным мероприятием стал осенний интеллектуальный квест «Эко-марафон». В 2024 году в нем приняли участие порядка четырех тысяч подросток. Также почти три тысячи детей участвовали в акции «Щетка, сдавайся!», в которой проходил сбор использованных зубных щеток, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.