Психолог объяснила, когда ни в коем случае нельзя отправлять ребенка в лагерь

Ребенка, который не готов вливаться в новый коллектив и имеет тревожность, не следует отправлять в детский лагерь. Это чревато у ребенка отторжением от дальнейших поездок и ухудшением психического состояния. Об этом сообщила детский психолог Ольга Годлевская.
«Здесь все зависит от психологического состояния ребенка. Есть дети, которые готовы к самостоятельным жизненным приключениям, а есть дети, которые категорически не готовы. <…> Ребенок получит стресс, а его последствия у всех по-разному проявляются. Кто-то просто потом не захочет ехать в лагерь, у кого-то психосоматика включится», — заявила Годлевская. Ее слова передает радио
Психолог объяснила, что ребенку, у которого прослеживается высокий уровень тревожности, будет тяжело влиться в коллектив других детей в лагере. В результате его психическое состояние может ухудшиться.
Плюсы детских лагерей
Отправка ребенка в лагерь предоставляет ему возможность для развития самостоятельности, так как это первый шаг к жизни вне дома. Дети учатся ухаживать за собой и своими вещами, что является ценным уроком. Кроме того, лагерь предоставляет возможности для общения со сверстниками и участия в различных мероприятиях и соревнованиях, объяснила Годлевская.
Как выбрать лагерь
Психолог отметила, что для первого опыта рекомендуется выбирать лагерь, который находится недалеко от дома, чтобы родители могли быстро добраться до ребенка в случае необходимости. Иногда дети испытывают беспокойство перед походом в лагерь, но после прибытия туда находят множество интересных занятий.
По возвращении из лагеря полезно обсудить с ребенком его впечатления, добавила Ольга Годлевская. Родителям следует спросить, как ребенок оценивает свое пребывание в лагере, что было для него особенно важным и полезным, чтобы понимать его переживания и помогать адаптироваться к новым условиям.
Ранее ВТБ и банк «Открытие» провели опрос, согласно которому в каждой пятой семье родители готовы отправить ребенка в детский лагерь летом 2024 года. Около 39% респондентов потратят на это менее 20 тысяч рублей, еще 27% опрошенных готовы потратить от 20 до 40 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
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