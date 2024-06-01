Психолог объяснила, когда ни в коем случае нельзя отправлять ребенка в лагерь

Психолог

02 июня 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Годлевская заявила, что ребенка с тревожностью не следует отправлять в детский лагерь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ребенка, который не готов вливаться в новый коллектив и имеет тревожность, не следует отправлять в детский лагерь. Это чревато у ребенка отторжением от дальнейших поездок и ухудшением психического состояния. Об этом сообщила детский психолог Ольга Годлевская. «Здесь все зависит от психологического состояния ребенка. Есть дети, которые готовы к самостоятельным жизненным приключениям, а есть дети, которые категорически не готовы. <…> Ребенок получит стресс, а его последствия у всех по-разному проявляются. Кто-то просто потом не захочет ехать в лагерь, у кого-то психосоматика включится», — заявила Годлевская. Ее слова передает радио Sputnik . Психолог объяснила, что ребенку, у которого прослеживается высокий уровень тревожности, будет тяжело влиться в коллектив других детей в лагере. В результате его психическое состояние может ухудшиться. Новость по теме Путевки в летний лагерь подорожали на 20% Плюсы детских лагерей Отправка ребенка в лагерь предоставляет ему возможность для развития самостоятельности, так как это первый шаг к жизни вне дома. Дети учатся ухаживать за собой и своими вещами, что является ценным уроком. Кроме того, лагерь предоставляет возможности для общения со сверстниками и участия в различных мероприятиях и соревнованиях, объяснила Годлевская. Как выбрать лагерь Психолог отметила, что для первого опыта рекомендуется выбирать лагерь, который находится недалеко от дома, чтобы родители могли быстро добраться до ребенка в случае необходимости. Иногда дети испытывают беспокойство перед походом в лагерь, но после прибытия туда находят множество интересных занятий. По возвращении из лагеря полезно обсудить с ребенком его впечатления, добавила Ольга Годлевская. Родителям следует спросить, как ребенок оценивает свое пребывание в лагере, что было для него особенно важным и полезным, чтобы понимать его переживания и помогать адаптироваться к новым условиям. Ранее ВТБ и банк «Открытие» провели опрос, согласно которому в каждой пятой семье родители готовы отправить ребенка в детский лагерь летом 2024 года. Около 39% респондентов потратят на это менее 20 тысяч рублей, еще 27% опрошенных готовы потратить от 20 до 40 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ребенка, который не готов вливаться в новый коллектив и имеет тревожность, не следует отправлять в детский лагерь. Это чревато у ребенка отторжением от дальнейших поездок и ухудшением психического состояния. Об этом сообщила детский психолог Ольга Годлевская. «Здесь все зависит от психологического состояния ребенка. Есть дети, которые готовы к самостоятельным жизненным приключениям, а есть дети, которые категорически не готовы. <…> Ребенок получит стресс, а его последствия у всех по-разному проявляются. Кто-то просто потом не захочет ехать в лагерь, у кого-то психосоматика включится», — заявила Годлевская. Ее слова передает радио Sputnik. Психолог объяснила, что ребенку, у которого прослеживается высокий уровень тревожности, будет тяжело влиться в коллектив других детей в лагере. В результате его психическое состояние может ухудшиться. Отправка ребенка в лагерь предоставляет ему возможность для развития самостоятельности, так как это первый шаг к жизни вне дома. Дети учатся ухаживать за собой и своими вещами, что является ценным уроком. Кроме того, лагерь предоставляет возможности для общения со сверстниками и участия в различных мероприятиях и соревнованиях, объяснила Годлевская. Психолог отметила, что для первого опыта рекомендуется выбирать лагерь, который находится недалеко от дома, чтобы родители могли быстро добраться до ребенка в случае необходимости. Иногда дети испытывают беспокойство перед походом в лагерь, но после прибытия туда находят множество интересных занятий. По возвращении из лагеря полезно обсудить с ребенком его впечатления, добавила Ольга Годлевская. Родителям следует спросить, как ребенок оценивает свое пребывание в лагере, что было для него особенно важным и полезным, чтобы понимать его переживания и помогать адаптироваться к новым условиям. Ранее ВТБ и банк «Открытие» провели опрос, согласно которому в каждой пятой семье родители готовы отправить ребенка в детский лагерь летом 2024 года. Около 39% респондентов потратят на это менее 20 тысяч рублей, еще 27% опрошенных готовы потратить от 20 до 40 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».