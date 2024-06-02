Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью полярника, общественного деятеля и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Он скончался 1 июня на 85-м году жизни.
«Ушел из жизни Артур Николаевич Чилингаров — выдающийся ученый-океанолог, исследователь, известный государственный и общественный деятель, Герой Советского Союза и Российской Федерации», — заявил Мишустин. Его слова передает
Премьер-министр отметил, что Чилингаров долгое время занимал важные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии. Также он внес огромный вклад в освоение Арктики и Антарктики. Достижения полярника отметил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова. Лавров подчеркнул, что патриотизм, мужество и преданность своему делу обеспечили полярнику заслуженный авторитет среди своих коллег.
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