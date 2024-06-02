Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Мишустин заявил, что Чилингаров внес большой вклад в освоение Арктики и Антарктики Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью полярника, общественного деятеля и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Он скончался 1 июня на 85-м году жизни.

«Ушел из жизни Артур Николаевич Чилингаров — выдающийся ученый-океанолог, исследователь, известный государственный и общественный деятель, Герой Советского Союза и Российской Федерации», — заявил Мишустин. Его слова передает правительство РФ.

Премьер-министр отметил, что Чилингаров долгое время занимал важные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии. Также он внес огромный вклад в освоение Арктики и Антарктики. Достижения полярника отметил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова. Лавров подчеркнул, что патриотизм, мужество и преданность своему делу обеспечили полярнику заслуженный авторитет среди своих коллег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью полярника, общественного деятеля и депутата Госдумы Артура Чилингарова. Он скончался 1 июня на 85-м году жизни. «Ушел из жизни Артур Николаевич Чилингаров — выдающийся ученый-океанолог, исследователь, известный государственный и общественный деятель, Герой Советского Союза и Российской Федерации», — заявил Мишустин. Его слова передает правительство РФ. Премьер-министр отметил, что Чилингаров долгое время занимал важные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии. Также он внес огромный вклад в освоение Арктики и Антарктики. Достижения полярника отметил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова. Лавров подчеркнул, что патриотизм, мужество и преданность своему делу обеспечили полярнику заслуженный авторитет среди своих коллег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...