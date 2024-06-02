Врио губернатора ХМАО Кухарук развеял слухи о слиянии «тюменской матрешки»

Врио губернатор ХМАО Руслан Кухарук развеял слухи об объединении регионов, входящих в состав «тюменской матрешки». Об этом он заявил во время своего представления югорским политэлитам в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU.
«Мы являемся сложно построенным и сложно устроенным субъектом. Эта модель непроста. Она непроста для тех, кто не знает, в чем состоит эта модель, в чем состоит уникальность юридической конструкции. И об этом говорят те, кто не знает, какие отношения сложились за годы работы не просто представителей органов власти, а того документа, который является базовым для нашего стратегического развития, который является базовым для всех трех регионов — программы "Сотрудничество". Тот документ, который не просто определяет стратегию, но и бюджетные отношения. Это как раз возможность учесть интересы жителей всех трех регионов, включить их в программу и совместно определиться с приоритетами», — прокомментировал Кухарук.
В продолжение выступления он заявил, что политическая конструкция "тюменской матрешки" останется неизменной. И будет базироваться на программе «Сотрудничество».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор также опроверг слухи об объединении регионов «тюменской матрешки». Он уточнил, что в 2023 году договор о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью был продлен сразу на 10 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.