Врио губернатора ХМАО Кухарук развеял слухи о слиянии «тюменской матрешки»

Врио губернатора ХМАО развеял слухи о слиянии Ямала, Тюменской области и Югры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук сообщил об этом во время представления югорским политэлитам
Руслан Кухарук сообщил об этом во время представления югорским политэлитам Фото:

Врио губернатор ХМАО Руслан Кухарук развеял слухи об объединении регионов, входящих в состав «тюменской матрешки». Об этом он заявил во время своего представления югорским политэлитам в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU.

«Мы являемся сложно построенным и сложно устроенным субъектом. Эта модель непроста. Она непроста для тех, кто не знает, в чем состоит эта модель, в чем состоит уникальность юридической конструкции. И об этом говорят те, кто не знает, какие отношения сложились за годы работы не просто представителей органов власти, а того документа, который является базовым для нашего стратегического развития, который является базовым для всех трех регионов — программы "Сотрудничество". Тот документ, который не просто определяет стратегию, но и бюджетные отношения. Это как раз возможность учесть интересы жителей всех трех регионов, включить их в программу и совместно определиться с приоритетами», — прокомментировал Кухарук.

В продолжение выступления он заявил, что политическая конструкция "тюменской матрешки" останется неизменной. И будет базироваться на программе «Сотрудничество».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор также опроверг слухи об объединении регионов «тюменской матрешки». Он уточнил, что в 2023 году договор о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью был продлен сразу на 10 лет.

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Врио губернатор ХМАО Руслан Кухарук развеял слухи об объединении регионов, входящих в состав «тюменской матрешки». Об этом он заявил во время своего представления югорским политэлитам в окружном правительстве, передает корреспондент URA.RU. «Мы являемся сложно построенным и сложно устроенным субъектом. Эта модель непроста. Она непроста для тех, кто не знает, в чем состоит эта модель, в чем состоит уникальность юридической конструкции. И об этом говорят те, кто не знает, какие отношения сложились за годы работы не просто представителей органов власти, а того документа, который является базовым для нашего стратегического развития, который является базовым для всех трех регионов — программы "Сотрудничество". Тот документ, который не просто определяет стратегию, но и бюджетные отношения. Это как раз возможность учесть интересы жителей всех трех регионов, включить их в программу и совместно определиться с приоритетами», — прокомментировал Кухарук. В продолжение выступления он заявил, что политическая конструкция "тюменской матрешки" останется неизменной. И будет базироваться на программе «Сотрудничество». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор также опроверг слухи об объединении регионов «тюменской матрешки». Он уточнил, что в 2023 году договор о сотрудничестве между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью был продлен сразу на 10 лет.
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