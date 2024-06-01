Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и ХМАО

Губернатор Тюменской области Александр Моор опять развеял слухи о слиянии Тюменской области и ХМАО. Об этом сообщил инфоцентр региона.
«Отношения между Тюменской областью и автономными округами урегулированы договором, который был подписан еще в 2004 году. Для реализации этого договора была сформирована программа „Сотрудничество“», — передает слова Моор инфоцентр в telegram-канале. Глава города уточнил, что суть документа заключается в объединение трех регионов и их ресурсов для достижения синергетического эффекта.
Как рассказал Моор, назначенный врио губернатора ХМАО экс-глава Тюмени Руслан Кухарук понимает систему взаимоотношений между тремя регионами «тюменской матрешки». «У меня нет сомнений, что он поддержит это историческое сотрудничество. Безусловно, в поисках ответов на новые вызовы мы — три руководителя, сможем найти эффективные решения», — сказал Моор.
Тюменская область — сложнопостроенный субъект, в который входят ХМАО и ЯНАО. Губернатор области и тюменская областная дума избираются на территории всех трех регионов. При этом каждый является самостоятельным субъектом и имеет своего губернатора, свою думу и свой бюджет.
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