Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и ХМАО

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Тюменская область, ХМАО и ЯНАО являются отдельными субъектами, завил губернатор Моор
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО являются отдельными субъектами, завил губернатор Моор Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор опять развеял слухи о слиянии Тюменской области и ХМАО. Об этом сообщил инфоцентр региона. 

«Отношения между Тюменской областью и автономными округами урегулированы договором, который был подписан еще в 2004 году. Для реализации этого договора была сформирована программа „Сотрудничество“», — передает слова Моор инфоцентр в telegram-канале.  Глава города уточнил, что суть документа заключается в объединение трех регионов и их ресурсов для достижения синергетического эффекта.

Как рассказал Моор, назначенный врио губернатора ХМАО экс-глава Тюмени Руслан Кухарук понимает систему взаимоотношений между тремя регионами «тюменской матрешки». «У меня нет сомнений, что он поддержит это историческое сотрудничество. Безусловно, в поисках ответов на новые вызовы мы — три руководителя, сможем найти эффективные решения», — сказал Моор.

Тюменская область — сложнопостроенный субъект, в который входят ХМАО и ЯНАО. Губернатор области и тюменская областная дума избираются на территории всех трех регионов. При этом каждый является самостоятельным субъектом и имеет своего губернатора, свою думу и свой бюджет.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор опять развеял слухи о слиянии Тюменской области и ХМАО. Об этом сообщил инфоцентр региона.  «Отношения между Тюменской областью и автономными округами урегулированы договором, который был подписан еще в 2004 году. Для реализации этого договора была сформирована программа „Сотрудничество“», — передает слова Моор инфоцентр в telegram-канале.  Глава города уточнил, что суть документа заключается в объединение трех регионов и их ресурсов для достижения синергетического эффекта. Как рассказал Моор, назначенный врио губернатора ХМАО экс-глава Тюмени Руслан Кухарук понимает систему взаимоотношений между тремя регионами «тюменской матрешки». «У меня нет сомнений, что он поддержит это историческое сотрудничество. Безусловно, в поисках ответов на новые вызовы мы — три руководителя, сможем найти эффективные решения», — сказал Моор. Тюменская область — сложнопостроенный субъект, в который входят ХМАО и ЯНАО. Губернатор области и тюменская областная дума избираются на территории всех трех регионов. При этом каждый является самостоятельным субъектом и имеет своего губернатора, свою думу и свой бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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