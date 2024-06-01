В Тюмени организовали орден детей-животных, планируется сходка

В Тюмени мужчина с псевдонимом «Атлас» организовал орден детей-животных, называющих себя квадроберами. Они имитируют повадки зверей, носят хвосты и ошейники, иногда агрессивно ведут себя или даже нападают на других людей. Завтра, 3 июня в 14:00 у «Ордена Тополя» запланирована сходка в сквере «Березовая роща», рассказал URA.RU подписчик, пожелавший остаться анонимным.
«Так называемый Орден Тополя начал набирать популярность среди участников движения квадроберов. Их предводитель, магистр под псевдонимом „Атлас“ курирует сходки и „обеспечивает безопасность“ участникам Ордена Тополя. В интервью у „Атласа“ он упомянул о своем совершеннолетии, но среди 120+ участников, преимущественно дети. Не кажется ли это подозрительным?» — сообщил обеспокоенный тюменец.
Самым первым и единственным правилом сходки указано: «Всегда и в любой ситуации слушать и подчиняться куратору и его помощникам, всем указаниям, рекомендациям, несмотря ни на что. Всегда обо всем спрашивать куратора».
В беседе «Ордена Тополя» состоят дети до 12 лет. Они обмениваются фотографиями хвостов и ошейников, а также делятся способами «как их приручить».
URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
В соседнем регионе — ЯНАО — девочка в кошачьей маске с палкой напала на детей, гуляющих на площадке. Происшествием заинтересовались полиция и прокуратура.
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