Пожароопасная обстановка в Свердловской и Курганской областях беспокоит Рослесхоз

Свердловская и Курганская области вошли в список регионов России, где прогнозируется сложная обстановка из-за пожаров. Об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.
«Начинается летняя часть лесопожарного сезона, мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах — это Курганская и Свердловская области, Якутия. Традиционно в зоне риска Красноярск и Иркутск», — пояснил Иван Советников в интервью «Известиям».
Примерно с 15 по 30 июля ожидается самый тяжелый период. Как правило, именно в эти даты в стране фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, охваченные огнем.
Советников отметил, что Росгидромет обещает «непростое лето». По его словам, на проблемных территориях силы и средства пожаротушения находятся в режиме повышенной готовности в течение всего периода.
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