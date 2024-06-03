Пожароопасная обстановка в Свердловской и Курганской областях беспокоит Рослесхоз

Глава Рослесхоза Советников: Екатеринбург и Курган — в зоне риска из-за пожаров
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На сегодня в РФ площадь, пройденная огнем, превышает 650 тысяч гектаров
На сегодня в РФ площадь, пройденная огнем, превышает 650 тысяч гектаров Фото:

Свердловская и Курганская области вошли в список регионов России, где прогнозируется сложная обстановка из-за пожаров. Об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

«Начинается летняя часть лесопожарного сезона, мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах — это Курганская и Свердловская области, Якутия. Традиционно в зоне риска Красноярск и Иркутск», — пояснил Иван Советников в интервью «Известиям».

Примерно с 15 по 30 июля ожидается самый тяжелый период. Как правило, именно в эти даты в стране фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, охваченные огнем. 

Советников отметил, что Росгидромет обещает «непростое лето». По его словам, на проблемных территориях силы и средства пожаротушения находятся в режиме повышенной готовности в течение всего периода.

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Свердловская и Курганская области вошли в список регионов России, где прогнозируется сложная обстановка из-за пожаров. Об этом рассказал глава Рослесхоза Иван Советников. «Начинается летняя часть лесопожарного сезона, мы прогнозируем сложное развитие событий более чем в 20 регионах — это Курганская и Свердловская области, Якутия. Традиционно в зоне риска Красноярск и Иркутск», — пояснил Иван Советников в интервью «Известиям». Примерно с 15 по 30 июля ожидается самый тяжелый период. Как правило, именно в эти даты в стране фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, охваченные огнем.  Советников отметил, что Росгидромет обещает «непростое лето». По его словам, на проблемных территориях силы и средства пожаротушения находятся в режиме повышенной готовности в течение всего периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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