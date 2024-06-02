Экс-пиарщика трех губернаторов УрФО этапировали в Челябинск

03 июня 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федечкине намерен оспаривать приговор суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-пиарщика трех уральских губернаторов Дмитрия Федечкина перевели для отбывания наказания в Челябинск. Соответствующее сообщение появилось 3 июня в telegram-канале Федечкина, который ведут его друзья. «Дмитрий Федечкин этапирован из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинск для отбывания наказания», — сообщается в telegram-канале Федечкина. Ранее ему не удалось оспорить приговор по обвинению в коррупции в областном суде Сахалинской области. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом „Губернские ведомости“, завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября 2023 года приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации, и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиапроектами, а затем уехал на Сахалин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-пиарщика трех уральских губернаторов Дмитрия Федечкина перевели для отбывания наказания в Челябинск. Соответствующее сообщение появилось 3 июня в telegram-канале Федечкина, который ведут его друзья. «Дмитрий Федечкин этапирован из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинск для отбывания наказания», — сообщается в telegram-канале Федечкина. Ранее ему не удалось оспорить приговор по обвинению в коррупции в областном суде Сахалинской области. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом „Губернские ведомости“, завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября 2023 года приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации, и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиапроектами, а затем уехал на Сахалин.