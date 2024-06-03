Стало известно о возможной отставке еще одного российского губернатора

В ближайшее время губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин может подать в отставку. Об этом сообщили региональные источники, близкие к администрации президента.
«При этом Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора», — передает «Ведомости» слова источников. К концу подходит первый срок Хорохордина, губернаторские выборы состоятся в республике в сентябре.
С 2002 по 2006 год Хорохордин работал в аппарате полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, тогдашним полпредом был Георгий Полтавченко. После этого он перешел в управление президента по внутренней политике, которым руководил Олег Говорун, и проработал там до 2011 года
В течение следующего года Хорохордин работал в правительстве России, где занимал должность заместителя руководителя секретариата Владислава Суркова. Тогда он был руководителем аппарата Белого дома и кремлевским куратором внутренней политики.
С 2012 по 2019 год Олег Хорохордин был председателем совета некоммерческого партнерства «Глонасс». На своих первых выборах на пост главы Республики Алтай Олег Хорохордин сумел получить поддержку почти 59% избирателей.
Ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук покинул свой пост. В качестве последнего подарка на должности он получил благодарственное письмо от главы региона Александра Моора. Также и глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке, он возглавлял область с 2018 года.
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