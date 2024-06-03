Стало известно о возможной отставке еще одного российского губернатора

«Ведомости»: Хорохордин может уйти с должности губернатора Республики Алтай

03 июня 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Хорохордин может покинуть пост главы Республики к Алтай, заявили источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшее время губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин может подать в отставку. Об этом сообщили региональные источники, близкие к администрации президента. «При этом Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора», — передает «Ведомости» слова источников. К концу подходит первый срок Хорохордина, губернаторские выборы состоятся в республике в сентябре. С 2002 по 2006 год Хорохордин работал в аппарате полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, тогдашним полпредом был Георгий Полтавченко. После этого он перешел в управление президента по внутренней политике, которым руководил Олег Говорун, и проработал там до 2011 года В течение следующего года Хорохордин работал в правительстве России, где занимал должность заместителя руководителя секретариата Владислава Суркова. Тогда он был руководителем аппарата Белого дома и кремлевским куратором внутренней политики. С 2012 по 2019 год Олег Хорохордин был председателем совета некоммерческого партнерства «Глонасс». На своих первых выборах на пост главы Республики Алтай Олег Хорохордин сумел получить поддержку почти 59% избирателей. Ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук покинул свой пост. В качестве последнего подарка на должности он получил благодарственное письмо от главы региона Александра Моора. Также и глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке, он возглавлял область с 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин может подать в отставку. Об этом сообщили региональные источники, близкие к администрации президента. «При этом Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора», — передает «Ведомости» слова источников. К концу подходит первый срок Хорохордина, губернаторские выборы состоятся в республике в сентябре. С 2002 по 2006 год Хорохордин работал в аппарате полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, тогдашним полпредом был Георгий Полтавченко. После этого он перешел в управление президента по внутренней политике, которым руководил Олег Говорун, и проработал там до 2011 года В течение следующего года Хорохордин работал в правительстве России, где занимал должность заместителя руководителя секретариата Владислава Суркова. Тогда он был руководителем аппарата Белого дома и кремлевским куратором внутренней политики. С 2012 по 2019 год Олег Хорохордин был председателем совета некоммерческого партнерства «Глонасс». На своих первых выборах на пост главы Республики Алтай Олег Хорохордин сумел получить поддержку почти 59% избирателей. Ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук покинул свой пост. В качестве последнего подарка на должности он получил благодарственное письмо от главы региона Александра Моора. Также и глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке, он возглавлял область с 2018 года.