Алаудинов предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Алаудинов: СВО закончится полным выполнением ее задач в 2024 году
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СВО в 2024 году будет окончена подписанием договоров, в которых будут прописаны интересы РФ, заявил Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация будет завершена выполнением всех поставленных задач и подписанием документов, в которых будут отражены интересы российской стороны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«И мы, и противник, мы оба можем констатировать факт, что СВО завершится таким путем, что мы добьемся тех задач, которые перед собой изначально ставили», — передает РИА Новости слова Алаудинова. Он добавил, что ВС РФ нужно собрать все силы и сделать решающие рывки на фронте. Также командир спецназа отметил, что в 2024 году спецоперация завершится подписанием документов, в которых будут учтены интересы России.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что СВО завершится с минимальными потерями. Он добавил, что главными задачами спецоперации являются выполнение поставленных целей и ее завершение.

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Спецоперация будет завершена выполнением всех поставленных задач и подписанием документов, в которых будут отражены интересы российской стороны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «И мы, и противник, мы оба можем констатировать факт, что СВО завершится таким путем, что мы добьемся тех задач, которые перед собой изначально ставили», — передает РИА Новости слова Алаудинова. Он добавил, что ВС РФ нужно собрать все силы и сделать решающие рывки на фронте. Также командир спецназа отметил, что в 2024 году спецоперация завершится подписанием документов, в которых будут учтены интересы России. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что СВО завершится с минимальными потерями. Он добавил, что главными задачами спецоперации являются выполнение поставленных целей и ее завершение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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