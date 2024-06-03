Алаудинов предположил, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Спецоперация будет завершена выполнением всех поставленных задач и подписанием документов, в которых будут отражены интересы российской стороны. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«И мы, и противник, мы оба можем констатировать факт, что СВО завершится таким путем, что мы добьемся тех задач, которые перед собой изначально ставили», — передает РИА Новости слова Алаудинова. Он добавил, что ВС РФ нужно собрать все силы и сделать решающие рывки на фронте. Также командир спецназа отметил, что в 2024 году спецоперация завершится подписанием документов, в которых будут учтены интересы России.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что СВО завершится с минимальными потерями. Он добавил, что главными задачами спецоперации являются выполнение поставленных целей и ее завершение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.