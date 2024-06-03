Чеченский «Ахмат» перебросили на харьковское направление: карта СВО на 3 июня

Алаудинов сообщил о переброске «Ахмата» на харьковское направление

03 июня 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

«Ахмат» переброшен на харьковское направление, заявил Апты Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназ «Ахмат» переброшен на харьковское направление. Он примет участие в создании санитарной зоны. В Херсоне Киев готовит очередную провокацию против России. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действия — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Харьковское направление «Ахмат» был переброшен к Харьковской области, в Белгородскую. Об этом заявил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, события на этом направлении приведут к завершению спецоперации. Бойцы уже приступили к выполнению задач. Алаудинов добавил, что помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции. Командир «Ахмата» также заявил, что спецоперация завершится в 2024 году. Именно в этом году ВС РФ выполнять все поставленные задачи, уверен он. Для этого российской армии надо собрать все силы и сделать решающий рывок. Еще на этом направлении ВС РФ уничтожили скопление живой силы противника. Украинские военные находились на окраине одного из населенных пунктов. ВСУ потеряли до 30 бойцов убитыми и ранеными, передает Минобороны. Также был уничтожен грузовик и два легковых автомобиля. Старший офицер реактивной батареи с позывным Чита отметил, что обстановка на харьковском направлении напряженная. Луганское направление ВСУ за неделю больше 30 раз пытались прорваться на рубежах Луганской области. За это время ВС РФ уничтожили почти 7,5 тысячи военных. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «С 25 по 31 мая 2024 года подразделениями „Север“, „Запад“ и Южной группировки войск отражено 33 контратаки противника на рубежах ЛНР. Отмечается снижение наступательного потенциала вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко, передает ТАСС. Было сорвано несколько ротаций подразделений ВСУ 3 июня. Также под удар попал вражеский миномет. Донецкое направление Ивановские десантники овладели крупным опорным в районе Часова Яра. В операции участвовала артиллерия и авиация. Установки во время контрбатарейной борьбы подавили огневые позиции ВСУ, также были уничтожены пункты управления. Командиры управляли сражением при помощи данных с беспилотников. Опорный пункт находился в здании. После его захвата многие украинские военные сдались в плен. Среди них и командир эвакуационной группы. Запорожское направление Российская армия поразили замаскированный опорный пункт армии Украины около Работино. По нему ударил расчет САУ «Мста-С» группировки «Днепр». Были ликвидированы солдаты ВСУ, а также средства связи и вооружение. Провокация в Херсоне Украинцы готовят провокацию в Херсоне. Ее цель — обвинить Россию в якобы гибели мирных жителей. В город уже прибыла группа режиссеров. Их готовили специалисты из стран НАТО: США и Великобритания. Об этом заявили в подполье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ «Ахмат» переброшен на харьковское направление. Он примет участие в создании санитарной зоны. В Херсоне Киев готовит очередную провокацию против России. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действия — в материале URA.RU. «Ахмат» был переброшен к Харьковской области, в Белгородскую. Об этом заявил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, события на этом направлении приведут к завершению спецоперации. Бойцы уже приступили к выполнению задач. Алаудинов добавил, что помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции. Командир «Ахмата» также заявил, что спецоперация завершится в 2024 году. Именно в этом году ВС РФ выполнять все поставленные задачи, уверен он. Для этого российской армии надо собрать все силы и сделать решающий рывок. Еще на этом направлении ВС РФ уничтожили скопление живой силы противника. Украинские военные находились на окраине одного из населенных пунктов. ВСУ потеряли до 30 бойцов убитыми и ранеными, передает Минобороны. Также был уничтожен грузовик и два легковых автомобиля. Старший офицер реактивной батареи с позывным Чита отметил, что обстановка на харьковском направлении напряженная. ВСУ за неделю больше 30 раз пытались прорваться на рубежах Луганской области. За это время ВС РФ уничтожили почти 7,5 тысячи военных. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Было сорвано несколько ротаций подразделений ВСУ 3 июня. Также под удар попал вражеский миномет. Ивановские десантники овладели крупным опорным в районе Часова Яра. В операции участвовала артиллерия и авиация. Установки во время контрбатарейной борьбы подавили огневые позиции ВСУ, также были уничтожены пункты управления. Командиры управляли сражением при помощи данных с беспилотников. Опорный пункт находился в здании. После его захвата многие украинские военные сдались в плен. Среди них и командир эвакуационной группы. Российская армия поразили замаскированный опорный пункт армии Украины около Работино. По нему ударил расчет САУ «Мста-С» группировки «Днепр». Были ликвидированы солдаты ВСУ, а также средства связи и вооружение. Украинцы готовят провокацию в Херсоне. Ее цель — обвинить Россию в якобы гибели мирных жителей. В город уже прибыла группа режиссеров. Их готовили специалисты из стран НАТО: США и Великобритания. Об этом заявили в подполье.