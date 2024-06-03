Президент РАН возмутился качеством российских учебников в школах

Президент РАН Красников заявил, что ко многим школьным учебникам есть вопросы
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, книги, полка, книжная полка, учебник истории
Геннадий Красников отметил, что экспертиза школьных учебников будет проводиться в комплексе Фото:

К учебникам в российских школах есть вопросы, это касается не только истории, но и других предметов. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников.

«По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — заявил Геннадий Красников в разговоре с РБК. Он добавил, что РАН хочет вернуть себе полномочия по ведению экспертизы учебных материалов. По его словам, в Академии сосредоточены все направления наук.

Экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Таким образом будет установлено, сможет ли подрастающее поколение школьников со своей психикой освоить определенный предмет в таком объеме, который сейчас установлен. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе. Экспертиза начнется после того, как РАН получит необходимые документы.

Ранее президент России Владимир Путин согласился вернуть проверку учебников РАН. Красников напомнил, что Академия занималась этим с 2018 года, это самое экспертно сообщество.

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К учебникам в российских школах есть вопросы, это касается не только истории, но и других предметов. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников. «По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — заявил Геннадий Красников в разговоре с РБК. Он добавил, что РАН хочет вернуть себе полномочия по ведению экспертизы учебных материалов. По его словам, в Академии сосредоточены все направления наук. Экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Таким образом будет установлено, сможет ли подрастающее поколение школьников со своей психикой освоить определенный предмет в таком объеме, который сейчас установлен. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе. Экспертиза начнется после того, как РАН получит необходимые документы. Ранее президент России Владимир Путин согласился вернуть проверку учебников РАН. Красников напомнил, что Академия занималась этим с 2018 года, это самое экспертно сообщество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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