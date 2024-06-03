Президент РАН возмутился качеством российских учебников в школах

Президент РАН Красников заявил, что ко многим школьным учебникам есть вопросы

03 июня 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Геннадий Красников отметил, что экспертиза школьных учебников будет проводиться в комплексе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К учебникам в российских школах есть вопросы, это касается не только истории, но и других предметов. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников. «По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — заявил Геннадий Красников в разговоре с РБК. Он добавил, что РАН хочет вернуть себе полномочия по ведению экспертизы учебных материалов. По его словам, в Академии сосредоточены все направления наук. Экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Таким образом будет установлено, сможет ли подрастающее поколение школьников со своей психикой освоить определенный предмет в таком объеме, который сейчас установлен. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе. Экспертиза начнется после того, как РАН получит необходимые документы. Ранее президент России Владимир Путин согласился вернуть проверку учебников РАН. Красников напомнил, что Академия занималась этим с 2018 года, это самое экспертно сообщество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К учебникам в российских школах есть вопросы, это касается не только истории, но и других предметов. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников. «По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — заявил Геннадий Красников в разговоре с РБК. Он добавил, что РАН хочет вернуть себе полномочия по ведению экспертизы учебных материалов. По его словам, в Академии сосредоточены все направления наук. Экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Таким образом будет установлено, сможет ли подрастающее поколение школьников со своей психикой освоить определенный предмет в таком объеме, который сейчас установлен. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе. Экспертиза начнется после того, как РАН получит необходимые документы. Ранее президент России Владимир Путин согласился вернуть проверку учебников РАН. Красников напомнил, что Академия занималась этим с 2018 года, это самое экспертно сообщество.