Президент РАН возмутился качеством российских учебников в школах

К учебникам в российских школах есть вопросы, это касается не только истории, но и других предметов. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников.
«По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — заявил Геннадий Красников в разговоре с РБК. Он добавил, что РАН хочет вернуть себе полномочия по ведению экспертизы учебных материалов. По его словам, в Академии сосредоточены все направления наук.
Экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Таким образом будет установлено, сможет ли подрастающее поколение школьников со своей психикой освоить определенный предмет в таком объеме, который сейчас установлен. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе. Экспертиза начнется после того, как РАН получит необходимые документы.
Ранее президент России Владимир Путин согласился вернуть проверку учебников РАН. Красников напомнил, что Академия занималась этим с 2018 года, это самое экспертно сообщество.
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