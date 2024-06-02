02 июня 2024

Полиция поймала рецидивиста, сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
Полицейские искали Романа Порсина с марта Фото:

Рецидивиста Романа Порсина, который весной сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, поймали. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Порсину вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Его поместили в больницу для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Но в начале марта Роман сбежал. «Разыскиваемый был задержан и помещен в медицинское учреждение», — сообщили в городской полиции. Когда именно удалось поймать Порсина, не уточняется.

Порсин уже был судим за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. В местах лишения свободы он провел семь лет.

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Рецидивиста Романа Порсина, который весной сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, поймали. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Порсину вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Его поместили в больницу для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Но в начале марта Роман сбежал. «Разыскиваемый был задержан и помещен в медицинское учреждение», — сообщили в городской полиции. Когда именно удалось поймать Порсина, не уточняется. Порсин уже был судим за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. В местах лишения свободы он провел семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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