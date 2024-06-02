Полиция поймала рецидивиста, сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга

03 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Полицейские искали Романа Порсина с марта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рецидивиста Романа Порсина, который весной сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, поймали. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Порсину вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Его поместили в больницу для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Но в начале марта Роман сбежал. «Разыскиваемый был задержан и помещен в медицинское учреждение», — сообщили в городской полиции. Когда именно удалось поймать Порсина, не уточняется. Порсин уже был судим за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. В местах лишения свободы он провел семь лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рецидивиста Романа Порсина, который весной сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, поймали. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Порсину вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Его поместили в больницу для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Но в начале марта Роман сбежал. «Разыскиваемый был задержан и помещен в медицинское учреждение», — сообщили в городской полиции. Когда именно удалось поймать Порсина, не уточняется. Порсин уже был судим за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. В местах лишения свободы он провел семь лет.