Полиция поймала рецидивиста, сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга

Рецидивиста Романа Порсина, который весной сбежал из психиатрической больницы Екатеринбурга, поймали. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
Порсину вменяют уклонение от административного надзора (ст. 314 УК РФ). Его поместили в больницу для прохождения экспертизы, чтобы в дальнейшем отправить под суд. Но в начале марта Роман сбежал. «Разыскиваемый был задержан и помещен в медицинское учреждение», — сообщили в городской полиции. Когда именно удалось поймать Порсина, не уточняется.
Порсин уже был судим за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. В местах лишения свободы он провел семь лет.
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