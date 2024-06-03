Киевский режим готовит в Херсоне «вторую Бучу» в преддверии «саммита мира»

Клинцевич: режим Зеленского готовится инсценировать удар по мирным жителям

03 июня 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Возможность новой провокации в Херсоне более чем реальна, уверен Андрей Клинцевич Фото: Сергей Венявский © URA.RU Владимиру Зеленскому в преддверии «саммита мира» 15 — 16 июня в швейцарском Бюргенштоке нужна информационная бомба, с помощью которой он хочет взбудоражить мировое общественное мнение и добиться усиления дипломатического давления на Россию. Так военный эксперт Андрей Клинцевич прокомментировал URA.RU сообщения о том, что режим Зеленского может инсценировать в Херсоне «удар» российских войск по мирным жителям. Новость по теме В Кремле не удивились новости о подготовке ВСУ в Херсоне истории Бучи «Ожидается новая провокация, аналогичная той, которая была проделана в Буче. Она будет направлена, прежде всего, на усиление пропагандистского эффекта в преддверии называемого „саммита мира“ в Бюргенштоке для эмоционального воздействия на общественное мнение европейских государств», — сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Возможность новой провокации во время брифинга третьего июня не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого киевский режим «не гнушается информационными подлогами». По его словам, осознавая общую усталость европейцев от конфликта на Украине, Зеленский стремится привлечь внимание к ситуации путем ее обострения. «Возможно, для этого будет использована инсценировка, шокирующие кадры с пострадавшими людьми и детьми, что усилит эмоциональное воздействие на зрителей. Они (украинские спецслужбы) «красиво» снимут в лучших традициях «белых касок». В идеале, наверное, не просто что-то, а какое-нибудь химическое оружие: кашляющие, падающие на улицах люди, дети обязательно будут в кадре», — уверен эксперт. Однако, убежден он, действия киевского режима искомого эффекта не возымеют в силу высокого уровня международного доверия к России со стороны стран глобального Юга. Клинцевич также не исключает, что Украина к «саммиту мира» в Швейцарии продолжит предпринимать активные попытки разрушить Крымский мост. «Они прекрасно понимают, что значит для России этот мост. В идеале для них, если хотя бы один беспилотник долетит и упадет на автомобильное или железнодорожное полотно, что-то загорится или задымится, эти кадры они будут выдавать как кадры своей победы», — пояснил глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимиру Зеленскому в преддверии «саммита мира» 15 — 16 июня в швейцарском Бюргенштоке нужна информационная бомба, с помощью которой он хочет взбудоражить мировое общественное мнение и добиться усиления дипломатического давления на Россию. Так военный эксперт Андрей Клинцевич прокомментировал URA.RU сообщения о том, что режим Зеленского может инсценировать в Херсоне «удар» российских войск по мирным жителям. «Ожидается новая провокация, аналогичная той, которая была проделана в Буче. Она будет направлена, прежде всего, на усиление пропагандистского эффекта в преддверии называемого „саммита мира“ в Бюргенштоке для эмоционального воздействия на общественное мнение европейских государств», — сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Возможность новой провокации во время брифинга третьего июня не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого киевский режим «не гнушается информационными подлогами». По его словам, осознавая общую усталость европейцев от конфликта на Украине, Зеленский стремится привлечь внимание к ситуации путем ее обострения. «Возможно, для этого будет использована инсценировка, шокирующие кадры с пострадавшими людьми и детьми, что усилит эмоциональное воздействие на зрителей. Они (украинские спецслужбы) «красиво» снимут в лучших традициях «белых касок». Однако, убежден он, действия киевского режима искомого эффекта не возымеют в силу высокого уровня международного доверия к России со стороны стран глобального Юга. Клинцевич также не исключает, что Украина к «саммиту мира» в Швейцарии продолжит предпринимать активные попытки разрушить Крымский мост. «Они прекрасно понимают, что значит для России этот мост. В идеале для них, если хотя бы один беспилотник долетит и упадет на автомобильное или железнодорожное полотно, что-то загорится или задымится, эти кадры они будут выдавать как кадры своей победы», — пояснил глава Центра изучения военных и политических конфликтов.