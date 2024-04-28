В МИД РФ ответили на обвинения Украины по поводу Бучи

МИД РФ: «бойня в Буче» является инсценировкой

28 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Россия неоднократно доказывала, что «бойня в Буче» является инсценировкой, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия неоднократно представляла доказательства того, что предполагаемая «бойня в Буче» является инсценировкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Действительно, Россия неоднократно с фактами на руках говорила, что так называемая бойня в Буче является циничной инсценировкой. Разосланное украинским постпредством письмо, как водится, не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на „однозначные выводы“ так называемой независимой международной комиссии по расследованию на Украине», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ. Она добавила, что, исходя из заявленных цифр со стороны Киева, российские военные должны были совершать за день 272 преступления, что крайне нереалистично. При этом, по словам Захаровой, военнослужащие ВС РФ активно оказывали гуманитарную помощь местному населению, доставив и распределив 452 тонны гуманитарных грузов. В период временного контроля российских военных над городом сохранялась сотовая связь, и ни один местный житель не сообщал о случаях насилия, заключила официальный представитель МИД РФ. В 2022 году произошла «резня в Буче». Тогда же украинская сторона распространяла информацию, которая показывала российских солдат в плохом свете, обвиняя их в убийствах мирных жителей. Важно отметить, что на момент распространения этих материалов, российские военные уже покинули город, поэтому они не могли участвовать в происшествиях, о которых говорилось украинской стороной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия неоднократно представляла доказательства того, что предполагаемая «бойня в Буче» является инсценировкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Действительно, Россия неоднократно с фактами на руках говорила, что так называемая бойня в Буче является циничной инсценировкой. Разосланное украинским постпредством письмо, как водится, не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на „однозначные выводы“ так называемой независимой международной комиссии по расследованию на Украине», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ. Она добавила, что, исходя из заявленных цифр со стороны Киева, российские военные должны были совершать за день 272 преступления, что крайне нереалистично. При этом, по словам Захаровой, военнослужащие ВС РФ активно оказывали гуманитарную помощь местному населению, доставив и распределив 452 тонны гуманитарных грузов. В период временного контроля российских военных над городом сохранялась сотовая связь, и ни один местный житель не сообщал о случаях насилия, заключила официальный представитель МИД РФ. В 2022 году произошла «резня в Буче». Тогда же украинская сторона распространяла информацию, которая показывала российских солдат в плохом свете, обвиняя их в убийствах мирных жителей. Важно отметить, что на момент распространения этих материалов, российские военные уже покинули город, поэтому они не могли участвовать в происшествиях, о которых говорилось украинской стороной.