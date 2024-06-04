Мишустин утвердил полномочия кураторов госпрограмм на уровне вице-премьеров

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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, мишустин михаил
Мишустин распределил полномочия между своими вице-премьерами Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин 4 июня одобрил перечень вице-премьеров, ответственных за исполнение госпрограмм. Изменения прошли в связи с недавними переназначениями в правительстве РФ.

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«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина», — говорится на официальном сайте правительства РФ.

В соответствии с последними изменениями заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев возьмет под свое руководство Государственную программу развития сельского хозяйства, а также программы, связанные с рыбохозяйственным комплексом, развитием сельских территорий, охраной окружающей среды, природопользованием и лесным хозяйством. Его компетенция также включает надзор за программой, направленной на эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации.

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Вице-премьер Александр Новак расширит свои обязанности за счет программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Татьяна Голикова примет на себя ответственность за госпрограмму «Реализация государственной национальной политики», ранее находившуюся под кураторством Дмитрия Чернышенко, который, в свою очередь, станет курировать госпрограмму «Развитие образования».

Госпрограмма «Информационное общество» теперь будет под контролем Дмитрия Григоренко, вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Виталий Савельев будет отвечать за госпрограмму «Развитие транспортной системы». При этом первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев сохранят свои прежние кураторские функции.

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Премьер-министр Михаил Мишустин 4 июня одобрил перечень вице-премьеров, ответственных за исполнение госпрограмм. Изменения прошли в связи с недавними переназначениями в правительстве РФ. «Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина», — говорится на официальном сайте правительства РФ. В соответствии с последними изменениями заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев возьмет под свое руководство Государственную программу развития сельского хозяйства, а также программы, связанные с рыбохозяйственным комплексом, развитием сельских территорий, охраной окружающей среды, природопользованием и лесным хозяйством. Его компетенция также включает надзор за программой, направленной на эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации. Вице-премьер Александр Новак расширит свои обязанности за счет программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Татьяна Голикова примет на себя ответственность за госпрограмму «Реализация государственной национальной политики», ранее находившуюся под кураторством Дмитрия Чернышенко, который, в свою очередь, станет курировать госпрограмму «Развитие образования». Госпрограмма «Информационное общество» теперь будет под контролем Дмитрия Григоренко, вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Виталий Савельев будет отвечать за госпрограмму «Развитие транспортной системы». При этом первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев сохранят свои прежние кураторские функции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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