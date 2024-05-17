Мишустин наделил Патрушева полномочиями в сельском хозяйстве и агрокомплексе

Вице-премьер Патрушев будет курировать сельское хозяйство и агрокомплекс

17 мая 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Помимо прочего Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новом составе правительства вице-премьер Дмитрий Патрушев возьмет под свою ответственность госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Об этом 17 мая заявили в пресс-службе кабмина. «Отрасль сельского хозяйства сегодня демонстрирует уверенные темпы развития. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Достигнутую динамику необходимо сохранить. Тоже самое можно сказать об экологических проектах. Опыт и компетенции Дмитрия Патрушева в статусе вице-премьера обеспечат достижение поставленных задач», — прокомментировали в пресс-службе председателя правительства РФ. Также за Дмитрием Патрушевым закреплены вопросы природных ресурсов и экологического мониторинга. В новой должности он будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Экология». Владимир Путин утвердил новый состав правительства 14 мая. Ранее URA.RU сообщило, кто занял посты в новом кабинете министров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом составе правительства вице-премьер Дмитрий Патрушев возьмет под свою ответственность госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Об этом 17 мая заявили в пресс-службе кабмина. «Отрасль сельского хозяйства сегодня демонстрирует уверенные темпы развития. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Достигнутую динамику необходимо сохранить. Тоже самое можно сказать об экологических проектах. Опыт и компетенции Дмитрия Патрушева в статусе вице-премьера обеспечат достижение поставленных задач», — прокомментировали в пресс-службе председателя правительства РФ. Также за Дмитрием Патрушевым закреплены вопросы природных ресурсов и экологического мониторинга. В новой должности он будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Экология». Владимир Путин утвердил новый состав правительства 14 мая. Ранее URA.RU сообщило, кто занял посты в новом кабинете министров.