НАТО и США не будут направлять военных советников на Украину

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НАТО не планирует отправлять военных советников на Украину, заявила Джулианн Смит
НАТО не планирует отправлять военных советников на Украину, заявила Джулианн Смит Фото:
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Организация Североатлантического договора (НАТО) и Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность отправки военных советников на Украину. Об этом рассказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе», — передает слова Смит ТАСС. Она добавила, что решение об отправке военных советников не поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг.  

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может сделать заявление о возможной отправке французских военных инструкторов на Украину во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Париж рассматривает возможность формирования коалиции стран для оказания такой помощи, несмотря на опасения некоторых партнеров по ЕС, что это может увеличить риск прямого конфликта с Россией.

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Организация Североатлантического договора (НАТО) и Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность отправки военных советников на Украину. Об этом рассказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. «Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе», — передает слова Смит ТАСС. Она добавила, что решение об отправке военных советников не поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг.   Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может сделать заявление о возможной отправке французских военных инструкторов на Украину во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Париж рассматривает возможность формирования коалиции стран для оказания такой помощи, несмотря на опасения некоторых партнеров по ЕС, что это может увеличить риск прямого конфликта с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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