НАТО и США не будут направлять военных советников на Украину

Организация Североатлантического договора (НАТО) и Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность отправки военных советников на Украину. Об этом рассказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе», — передает слова Смит ТАСС. Она добавила, что решение об отправке военных советников не поддерживает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может сделать заявление о возможной отправке французских военных инструкторов на Украину во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Париж рассматривает возможность формирования коалиции стран для оказания такой помощи, несмотря на опасения некоторых партнеров по ЕС, что это может увеличить риск прямого конфликта с Россией.
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