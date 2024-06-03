Белый дом: США разрешили Украине «точечно» применять оружие по РФ

04 июня 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Речь идет об использовании оружия для срыва атаки по ВСУ Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки разрешили Украине «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности. Уточняется, что речь идет об использовании оружия для срыва атак по ВСУ. «Если украинцы знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов. Выступление транслировали на youtube-канале Белого дома. Кирби уточнил, что разрешение касается районов, прилегающих к Харьковской области Украины. Это решение было принято в контексте продолжающегося конфликта и необходимости обеспечения самозащиты украинских войск. Ранее Кирби заявил, что США обсудил с Украиной расширение географии ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием, отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности. Уточняется, что речь идет об использовании оружия для срыва атак по ВСУ. «Если украинцы знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов. Выступление транслировали на youtube-канале Белого дома. Кирби уточнил, что разрешение касается районов, прилегающих к Харьковской области Украины. Это решение было принято в контексте продолжающегося конфликта и необходимости обеспечения самозащиты украинских войск. Ранее Кирби заявил, что США обсудил с Украиной расширение географии ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием, отметил он.