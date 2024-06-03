03 июня 2024

Белый дом: США разрешили Украине «точечно» применять оружие по РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Речь идет об использовании оружия для срыва атаки по ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности. Уточняется, что речь идет об использовании оружия для срыва атак по ВСУ.

«Если украинцы знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов. Выступление транслировали на youtube-канале Белого дома.

Кирби уточнил, что разрешение касается районов, прилегающих к Харьковской области Украины. Это решение было принято в контексте продолжающегося конфликта и необходимости обеспечения самозащиты украинских войск.

Ранее Кирби заявил, что США обсудил с Украиной расширение географии ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием, отметил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки разрешили Украине «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности. Уточняется, что речь идет об использовании оружия для срыва атак по ВСУ. «Если украинцы знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов. Выступление транслировали на youtube-канале Белого дома. Кирби уточнил, что разрешение касается районов, прилегающих к Харьковской области Украины. Это решение было принято в контексте продолжающегося конфликта и необходимости обеспечения самозащиты украинских войск. Ранее Кирби заявил, что США обсудил с Украиной расширение географии ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием, отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...