В США пообещали Украине обсудить расширение географии ударов по России

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Джон Кирби не стал обещать Украине расширение допустимых границ ударов по РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон обсудит с Киевом возможность расширить географию ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Такое обещание дал представитель Белого дома Джон Кирби. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием.

«У нас будут такие обсуждения с украинцами. Но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Его слова передает агентство ABC.

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Вашингтон обсудит с Киевом возможность расширить географию ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Такое обещание дал представитель Белого дома Джон Кирби. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием. «У нас будут такие обсуждения с украинцами. Но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Его слова передает агентство ABC.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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