В США пообещали Украине обсудить расширение географии ударов по России

Джон Кирби не стал обещать Украине расширение допустимых границ ударов по РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вашингтон обсудит с Киевом возможность расширить географию ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Такое обещание дал представитель Белого дома Джон Кирби. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием.
«У нас будут такие обсуждения с украинцами. Но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», —
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