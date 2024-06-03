В США пообещали Украине обсудить расширение географии ударов по России

03 июня 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Джон Кирби не стал обещать Украине расширение допустимых границ ударов по РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон обсудит с Киевом возможность расширить географию ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Такое обещание дал представитель Белого дома Джон Кирби. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием. «У нас будут такие обсуждения с украинцами. Но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Его слова передает агентство ABC. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон обсудит с Киевом возможность расширить географию ударов ВСУ по территориям России западным оружием. Такое обещание дал представитель Белого дома Джон Кирби. Украина продолжительное время выступает с просьбами к Западу разрешить им наносить такие удары предоставляемым оружием. «У нас будут такие обсуждения с украинцами. Но приведут ли они к дополнительным политическим изменениям, я в данный момент сказать не могу», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Его слова передает агентство ABC.