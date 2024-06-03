03 июня 2024

Эстония поставит на Украину оборудование для энергоблока ТЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстония передаст Украине энергоблок с Ауверской электростанции
Эстония передаст Украине энергоблок с Ауверской электростанции Фото:

Эстония хочет помочь Украине восстановить энергетику. Для этого страна поставит в Киев оборудование для энергоблока тепловой электростанции (ТЭС), сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев», — сказал Кулеба на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) МИД Украины.

Ранее URA.RU писало, что президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. В Кремле не раз заявляли о незаконности использования активов РФ для Украины.

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Эстония хочет помочь Украине восстановить энергетику. Для этого страна поставит в Киев оборудование для энергоблока тепловой электростанции (ТЭС), сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев», — сказал Кулеба на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) МИД Украины. Ранее URA.RU писало, что президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. В Кремле не раз заявляли о незаконности использования активов РФ для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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