Эстония поставит на Украину оборудование для энергоблока ТЭС

Эстония хочет помочь Украине восстановить энергетику. Для этого страна поставит в Киев оборудование для энергоблока тепловой электростанции (ТЭС), сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев», — сказал Кулеба на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) МИД Украины.
Ранее URA.RU писало, что президент Эстонии Алар Карис подписал новый закон, который разрешает использовать замороженные российские активы для компенсации убытков, понесенных Украиной. Согласно закону, передача и использование активов возможны только в отношении лиц, чья причастность к совершению или содействию противоправных действий была должным образом доказана. В Кремле не раз заявляли о незаконности использования активов РФ для Украины.
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